The ongoing Hormuz crisis and the spike in crude prices is now beginning to impact the daily petrol bills too. One of the key OMCs, Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) has increased the price of  ‘Power’ petrol by Rs 2.09 per litre in Mumbai.The regular petrol prices, however, remain unchanged.

Financialexpress.com reached out to several HP petrol outlets across South and North Mumbai to confirm the news. The company, however, has not yet responded to our query on the price hike. 

Impact of high crude prices on HPCL, other OMCs

The hike in prices comes as India is facing the oil supply disruptions due to the ongoing Middle East conflict involving the US and Iran, which has led to a blockade of the Strait of Hormuz, a critical global energy supply route.

ALSO READ

Crude prices are hovering near $100. Kotak Institutional Equities has also cut its FY27 EBITDA estimates for HPCL by around 45–47%, warning that earnings could weaken significantly if crude prices remain elevated.

HPCL share price

The HPCL share price is up 3% intra-day. However, over the last 1 month prices have corrected over 20% as a result of the escalation of violence across the Middle East and supply disruption through the Strait of Hormuz. 

LPG price hiked last week

The government had already raised LPG cylinder prices by Rs 60 a few weeks ago. It had also curtailed LPG distribution for industrial use to prioritise household consumption.

ALSO READ

The sale of LPG in India also slowed in the first half of ​March because of the same.

Why were LPG prices increased

The supply disruption along Strait of Hormuz has led to severe supply disruption. This route accounted for about 41% of India’s crude imports, 55% of LNG imports and nearly 88% of LPG imports in 9MFY26, according to Kotak Institutional Equities.

Kotak Institutional Equities added that the immediate concern is LPG supply, as around 54% of India’s LPG supplies could be impacted, while 96% of LPG consumption in the country is used for cooking.