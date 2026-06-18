The Ministry of Heavy Industries has notified a dedicated framework for electric ambulances under the PM E-DRIVE Scheme, earmarking ₹500 crore in incentives to support the deployment of around 3,800 e-ambulances during FY27 and FY28.

Eligible vehicles will receive a demand incentive equal to the lower of ₹30,000 per kWh of battery capacity or 35% of the vehicle’s ex-factory price. The ₹500-crore corpus, spread across the proposed 3,800 vehicles, suggests average support of about ₹13 lakh per ambulance, though actual payouts will depend on individual vehicle specifications.

Four major original equipment manufacturers (OEMs), including Force Motors, Maruti Suzuki India, Mahindra & Mahindra, and Switch Mobility, have expressed interest in developing e-ambulances.

The scheme covers all three categories of ambulances—Patient Transport Vehicles (Type B), Basic Life Support (Type C), and Advanced Life Support (Type D).

The incentive will be available to central and state government departments, public sector undertakings (PSUs), and other eligible public entities. The support can also be combined with assistance available under the National Health Mission (NHM) and other government schemes.

Operational Benchmarks

To qualify for incentives, manufacturers must meet prescribed technical benchmarks, including a minimum driving range of 140 km, capped energy consumption levels, a top speed of at least 70 kmph, and specified acceleration and gradeability standards.

The framework also mandates a comprehensive warranty of five years or 1,25,000 km, whichever is earlier, covering the battery pack, electric motor, and vehicle.

A key feature of the policy is its emphasis on domestic manufacturing. Through a phased manufacturing programme (PMP), the government has laid down localization requirements for critical components such as battery packs, battery management systems (BMS), motors, motor controllers, and chargers. Import eligibility for several components will be phased out between September 2026 and March 2027, encouraging local value addition.

Industry stakeholders view the move as a significant step toward reducing operating costs and emissions in public healthcare transportation while creating demand for domestically manufactured electric vehicle components.

Market Adoption

However, the notification clarifies that eligibility for financial incentives under the PM E-DRIVE Scheme does not automatically grant operational approval for deployment under the National Ambulance Service (NAS) or NHM programmes. Ambulance operators and manufacturers will still need to comply with the separate technical and operational guidelines prescribed by the Ministry of Health and Family Welfare.