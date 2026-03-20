Goldman Sachs plans to cut a small number of underperforming staff in April, a source familiar with the matter told Reuters on ⁠Thursday.

The ​cuts are not part of its regular annual culling, dubbed internally as “strategic resource assessment,” under which ​the Wall Street ​firm traditionally cuts ⁠between 1% and 3% of staff, the source said.

Goldman says regular headcount review is routine

“Regular, consistent ‌headcount management is nothing out of the ordinary for a public company. We are constantly assessing our performance and talent across divisions,” a Goldman Sachs spokesperson ⁠said in ⁠a statement.

Business Insider earlier reported Goldman’s plan to ⁠trim staff ‌next month, citing multiple ​people familiar with the situation.

Corporate ‌America has ramped up its push to cut jobs ‌and streamline operations ​amid ​rapid ​advances in artificial intelligence tools and their rising adoption.

Investment ​banking giant Morgan Stanley ⁠laid off about 3% of its workforce, or roughly 2,500 employees, across all ‌divisions, ⁠Reuters reported earlier this month.