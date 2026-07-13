Kia Carens Clavis EV: Living with India’s first mass-market 7-seater EV

29 min ago

The Kia Carens Clavis EV is a seven-seater electric SUV with 42 kWh and 51.4 kWh battery options, ideal for families. However, it has problems with seating and body roll. Its range of 350-370 km makes it great for short trips, but not longer ones. Top models lack wireless Android Auto and Apple CarPlay, and prices start at Rs 18.