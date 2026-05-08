Cloudflare said on Thursday it would lay off about 20% of its workforce as part of a shift toward an “agentic AI-first operating model”. The layoffs will impact more than 1100 roles globally across multiple departments.

“Employees across the company from engineering to HR to finance to marketing run thousands of AI agent sessions each day to get their work ⁠done. That ⁠means we have to be intentional in how we architect our company for the ⁠agentic ‌AI era,” the statement said.

Cloudflare, which had ​5,156 full-time employees at the end of ‌last year, expects charges between $140 million and $150 million associated with the job cuts in the ‌second quarter.

The update came less than a day after Freshworks cut about 11% of its workforce and crypto exchange platform Coinbase announced plans to cut around 700 jobs. Both companies have linked the layoffs to AI advances and the growing impact of artificial intelligence in getting work done.