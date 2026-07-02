Adar Poonawalla Family Office has invested ₹700 crore in Inox Clean Energy, the renewable energy platform of the INOXGFL Group, sources familiar to the matter said.

Rising Sun Holdings, Poonawalla’s family office, has bought 1% in Inox Clean, valuing the company at ₹70,000 crore, the sources said.

Promoters hold over 90% in the company which is also planning an initial public issue in the current fiscal.

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Institutional Backing

The deal follows an investment from CalPERS (California Public Employees’ Retirement System) and Authum Investments. Akash Bhansali had also invested nearly ₹800 crore in the previous rounds for about 6% stake in the company.

Aggressive Global Expansion

Over the last 10 months, Inox Clean did 10 acquisitions across independent power production (IPP), solar manufacturing and related clean energy businesses. Some of the acquisitions include US-based Boviet Solar’s manufacturing assets for $750 million, BlackRock-owned GIP’s Indian asset — Vena Energy, Macquarie-owned Vibrant Energy, Indian assets of SunSource Energy, and CalPERS-backed SkyPower, including its Africa business.

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Devansh Jain, executive director, INOXGFL Group, said, “Having completed ten acquisitions in the last ten months, we have significantly strengthened our integrated renewable energy platform and created a robust foundation for sustained long-term value creation.”

According to reports, Poonawalla Family Office manages an estimated wealth of $15 billion.