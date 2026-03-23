Domestic gas cylinders may become significantly lighter if the Iran war continues with no end in sight. India remains braced for a severe LPG crisis following the Strait of Hormuz closure and missile strikes that have damaged gas and energy facilities across the Middle East. The government has taken various steps to manage the supply crunch over the past few weeks — while state-run oil companies mull ways to stretch the limited stock.

According to an Economic Times report, OMCs are considering ‘lighter’ gas cylinders as a way to conserve supplies while reaching the maximum number of homes. Industry executives told the publication that this would entail filling the 14.2 kg cylinders used in homes with only 10 kg of LPG. Estimates shared by these companies indicate a standard domestic LPG cylinder lasts the average household some 35 to 40 days. A 10 kg refill would therefore sustain a home for nearly a month — while allowing available volumes to be shared more widely at this time.

Officials said the cylinders would carry a new sticker marking the reduced fill if the strategy was implemented. Prices would also be cut proportionately — the full 14.2 kg container is currently priced at Rs 913 in Delhi and Rs 912.50 in Mumbai.

But the arrangements will have to go well beyond the consumer-facing changes. According to the ET report, bottling plants would need to recalibrate weighing systems, and regulatory approvals may be required. Companies have also voiced concern that an abrupt change could trigger confusion, protests and political pushback. The worsening LPG crisis, however, leaves executives with limited options.

Government takes steps to mitigate crisis

The Government of India has asked city gas distribution companies to prioritise piped natural gas connections for commercial establishments. It also took several steps to ensure stable fuel supplies as conflict in West Asia continues to impact energy flows.