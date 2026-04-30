Furious Kohli Questions 4th Umpire As Rajat Patidar Gets Controversially Caught By Holder

Controversy erupted at the Narendra Modi Stadium during IPL 2026 Match 42 as Virat Kohli confronted the umpires over a disputed catch. The dismissal of RCB’s Rajat Patidar on a ‘soft signal’ sparked heated debate over the new rules for low catches and the use of technology. The decision proved to be a game-changer, with RCB losing momentum and ultimately the match to Gujarat Titans.