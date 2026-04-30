In a notable development, IT giant Infosys has announced the appointment of HUL’s non-executive chairman Nitin Paranjpe as the non-executive vice chairman of its Board with immediate effect. As per a PTI report, the move is seen as a strategic reinforcement of the company’s leadership as the Indian IT sector pivots toward AI-led growth and global digital transformation.

A boardroom veteran, Paranjpe currently is also the non-executive Vice Chairman of Heineken NV.

Strengthening the Strategic Agenda

In his new role as Vice Chairman, Paranjpe will work closely with the Chairman to guide the Board and shape the company’s long-term strategic goals. Paranjpe brings decades of experience in consumer markets and global corporate governance.

Infosys stated that his expertise has already made a “significant impact” on the Board, and this expanded role is intended to leverage his leadership for future growth.

Nandan Nilekani clears the air on succession

Alongside the appointment, Infosys Chairman Nandan Nilekani addressed potential speculation regarding a leadership transition at the top. Nilekani made it clear that while Paranjpe’s role is being elevated, there are no immediate plans for him to step down.

“I will continue as the Chairman of the Board as long as necessary, and there is no plan for a chairman transition,” Nilekani said in a statement. Nilekani expressed his confidence in Paranjpe’s new role, stating that the Board is “delighted” to have his continued leadership in an expanded capacity.

The announcement comes at a time when Infosys is recalibrating its operations to align with a shift toward artificial intelligence and high-value tech consulting. Investors responded positively to the leadership stability and the addition of Paranjpe’s global expertise.

At the end of the day, Infosys was trading at 1,182.60 INR, up 15.10 (1.29%) today.