India’s first bullet train project is gaining pace as the National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) is developing a rolling stock depot in Surat. The rolling stock depot will help in ensuring the smooth operation, maintenance and readiness of high-speed trainsets.The Surat Rolling Stock will support daily inspections and routine maintenance operations. NHSRCL is also planning to develop rolling stock depots at Sabarmati in Gujarat and Thane in Maharashtra.

New Maintenance Facilities at Depot: inspection bays, washing plants and stabling lines

The Surat Rolling Stock Depot is being developed over approximately 27 hectares and will serve as a key hub for the maintenance of bullet train project trainsets. The depot will include advanced infrastructure such as inspection bays, washing plants and stabling lines which are designed for efficient train handling.

At present, two inspection-cum-stabling lines are being constructed at the Surat Metro Rolling Stock depot. NHSRCL aims to expand to four stabling lines in the future. The depot will also be equipped to handle unscheduled repairs and specialised services like wheel re-profiling.

India’s first Bullet Train Project- length, route, stations

India’s first bullet train project is 508 kilometres high speed rail corridor between Mumbai and Ahmedabad which features 12 stations. Once operational, the bullet train is expected to complete the journey in just about two hours and seven minutes. Out of 12 stations planned for Bullet train project 8 stations are located in Gujarat while the remaining 4 stations are located in Maharashtra. Check out the stations name below:

Stations: Mumbai, Thane, Virar, Boisar, Vapi, Bilimora, Surat, Bharuch, Vadodara, Anand, Ahmedabad and Sabarmati

Enhancing Passenger Experience: Multi-Modal Integration at Bullet Train Stations

NHSRCL aims to enhance the passenger experience through the development of Multi-Modal Integration (MMI) facilities and dedicated station plazas. The bullet train stations will facilitate a seamless transition between high-speed rail and local transport networks, including buses, taxis, and private vehicles. The areas surrounding bullet train stations are being developed in a planned and coordinated manner to ensure better connectivity and improved infrastructure.