Here is the latest on the Delhi-Dehradun Economic Corridor that is set to cut down travel time between the two cities to 2.5 hours from almost 6 hours at the moment. The National Highway Authority of India (NHAI) is constructing a 12 km long greenfield four-lane access-controlled bypass connecting to Delhi-Dehradun Economic Corridor in Uttarakhand.  

This is aimed at reducing traffic congestion and improve connectivity. The bypass will connect Jhajhra to the Delhi-Dehradun Economic Corridor near Asharori Check Post. The bypass will also link the Paonta Sahib–Ballupur section of NH-7, strengthening road connectivity across Uttarakhand and neighbouring states

Rs 716 crore bypass project: 44% work completed

Commenting on the progress of the Delhi-Dehradun Economic Corridor, the Road Transport Ministry stated, around 44% progress on this key economic corridor has already been achieved. The project is expected to be completed by April 2027 as construction work for the Rs 716 crore project is in ‘full swing’.

Alternate route to reduce traffic and pollution in city

The bypass on the Delhi-Dehradun Economic Corridor will act as an alternate south-western route for traffic that does not need to enter the city. It will divert heavy and transit vehicles away from Dehradun’s urban core, helping reduce congestion and vehicular pollution.

The Delhi-Dehradun Economic Corridor is set to improve connectivity to key areas such as Selaqui, Vikasnagar, Herbertpur and Paonta Sahib. It will also strengthen links to northern states including Haryana, Punjab and Himachal Pradesh.

Designed for speed and sustainability

This key corridor connecting Delhi and Dehradun has been designed for up to 100 kmph speed. However, authorities have capped speed limit at 80 kmph in forest stretches to reduce environmental impact.

The project uses a reduced right of way of 30 metres, compared to the usual 60 metres, to limit cutting of trees and preserve forest land.

Wildlife protection measures built in

Authorities have included several features to protect wildlife along the route. These include a 350-metre vehicular overpass for large animals and a dedicated cattle overpass.

The project also includes seven minor bridges and 21 box culverts to allow animal movement. Five Hume pipe culverts will help smaller species such as reptiles and amphibians cross safely.

Workers are installing continuous fencing and signage along the stretch to minimise human-wildlife conflict and improve safety.

Conclusion: Boost to tourism and local economy

The bypass on the Delhi-Dehradun Economic Corridoe will improve access to tourist destinations such as Mussoorie. Better connectivity is expected to support tourism and ease travel for commuters and businesses.

Once completed, the project is expected to significantly improve urban mobility in Dehradun and enhance overall quality of life for residents.