Affle 3i’s AI subsidiary, Affle MEA has entered into an asset purchase agreement with DT, on Tuesday, May 16. As per the terms of partnership, Affle MEA will acquire DT’s assets including the adtech company’s AdColony SDK, brand name, domain and goodwill. 

“The acquisition aligns with Affle’s 10X growth strategy to augment its Consumer Platform technology stack with broader SDK reach, spanning a wide and diverse range of mobile publisher connections globally,” the company said in its press release.

The company noted that the transaction would enable DT to focus investment and resources on core media and related platforms. Under the scope of this acquisition the adtech firm aims to deliver value content for advertisers and other stakeholders.

Affle & DT: Management Commentary 

The integration of AdColony is a significant step towards driving global scale for Affle’s advertisers with premium conversions powered by deeper audience intelligence across all our industry verticals. 

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“With our integrated stack, we will unlock greater ROI for our advertisers and publishers alike, and thus drive long-term value for our stakeholders,” said Anuj Khanna Sohum, Chairperson, MD & CEO of Affle. 

Commenting on the acquisition, Bill Stone, CEO of DT, said, “We made the strategic decision following our Fyber and AdColony acquisitions to consolidate around a single exchange platform, which became the foundation for what is now DTX….That decision allowed us to simplify our technology stack, focus our investment, and build a stronger long-term platform.”

Affle share price

The company’s share price was trending flat in Tuesday’s intraday session. Over the past one month its stock has climbed up by more than 2%, while over the past six months it has declined by 13%. 

So far this year Affle’s share price has fallen by 16%.

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About Affle 3i

Affle functions as a global technology company to help enable AI-led consumer conversions for advertisers. Affle 3i Consumer focuses on optimising content for advertisers to help drive user engagement.  The company is headquartered in Singapore, and its primary Indian operational hub is located in Gurugram, Haryana.

About DT

Formerly known as Digital Turbine the company is an ad-tech global technology firm. It is listed on US based exchange- NASDAQ and operates a platform which connects advertisers, app developers and device manufacturers to streamline mobile app distribution.