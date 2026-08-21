RailTel Corporation of India has secured a work order from Western Coalfields to set up an MPLS VPN network.

According to RailTel, the company will establish the MPLS VPN network for Western Coalfields on a rental basis for a period of 60 months.

RailTel Western Coalfields order: Contract value, tenure and MPLS VPN network details 

According to RailTel, the order is domestic in nature, with Western Coalfields as the sole awarding entity.

The size of the order stands at Rs 164.87 crore, inclusive of tax, as per the work order. 

ALSO READ

RailTel-Western Coalfields deal: No related party transaction 

RailTel stated that neither its promoters nor promoter group companies hold any interest in Western Coalfields, and that the order does not fall within the ambit of related party transactions. The company also noted there was no delay in reporting the development to exchanges.

About RailTel Corporation of India

RailTel Corporation of India, a Navratna public sector undertaking under the Ministry of Railways, operates a pan-India optic fibre network and provides telecom infrastructure and networking services to government and private clients. Western Coalfields Limited is a subsidiary of Coal India Limited engaged in coal mining operations, primarily across Maharashtra and Madhya Pradesh.

ALSO READ

RailTel share price today: Stock performance and latest movement 

RailTel’s share price was up almost 3% as of market opening on August 21, 2026. The company’s stock price was down 1.92% in the past month. Over the past year, the company’s share price has declined by 20.33%.