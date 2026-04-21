Persistent Systems reported a sequential net profit increase of 20.5% to Rs 529 crore for the March quarter. The company’s revenue rose by 7.4% quarter-on-quarter to Rs 4,056 crore. In dollar terms, it recorded a sequential growth of 3.2%, to $460 million. This marks the 24th consecutive quarter of growth for Persistent, the company said.

Earnings before interest and taxes (EBIT) rose by 21.4% sequentially to Rs 659.2 crore, with EBIT margins for the quarter at 16.3%, down from 16.7% in the third quarter of FY26.

For the quarter ending March 31, 2026, total order bookings amounted to $600.8 million in Total Contract Value (TCV) and $445.1 million in Annual Contract Value (ACV). Anand Deshpande, founder, chairman, and managing director of Persistent, said they continued with their strategy of building capabilities ahead of demand.

Deshpande on company’s investments

“We have invested in strengthening our engineering depth and data foundations, which are now finding greater application as AI adoption scales across enterprises. These investments are leading to deeper client relationships and a more meaningful role in how our clients are reshaping their businesses in the context of AI,” Deshpande said.

He also indicated that the company would continue to develop and adapt its capabilities as the market evolves with long-term discipline. Sandeep Kalra, Chief Executive Officer and Executive Director of Persistent, said they had achieved a year-on-year revenue growth of 17.4% for FY26, along with an EBIT margin of 15.6%.

He pointed out that the 24 quarters of sequential growth demonstrated consistent execution and alignment with client demand in a market influenced by AI. “As AI adoption accelerates, our AI-first strategy is strengthening our operating model and enhancing the quality and scale of delivery across the business,” Kalra said.

What drove Q4 growth

The March quarter’s growth was primarily driven by the banking, financial services, and insurance sector, which grew by 24.3% to $150.4 million. The software, hi-tech, and emerging industries segment increased by 11% to $170.8 million, while the health and life sciences business rose by 14.15% to $114 million. The company concluded the year with a total of 27,502 employees.

Additionally, the company announced leadership changes, with Ruchi Kulhari joining as Executive Vice President of Enterprise Strategy and Execution and Hari S. Abhyankar taking over as Executive Vice President and Global Head of Private Equity and Professional Services.