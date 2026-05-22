Godrej Properties has awarded Tata Projects construction contracts worth Rs 1,100 crore for three luxury residential projects on Golf Course Road in Gurugram. This marks their first partnership and also the largest single construction contract awarded by Godrej Properties so far.

Under the agreement, Tata Projects will handle the core and shell construction work for Godrej Sora, Godrej Astra, and Godrej Samaris. These projects are part of Godrej Properties’ premium housing portfolio in Gurugram.

Godrej Samaris, one of the upcoming projects, is located in Sector 53, Gurugram, and spans 7.41 acres.

Commenting on the partnership, Sandeep Navlakhe, Chief Operating Officer, Godrej Properties, said, “Our partnership with Tata Projects is a strategic step towards strengthening execution across some of our most important luxury developments. Through this collaboration, we aim to further enhance delivery timelines, construction excellence, and on-ground efficiency, while continuing to create homes that are thoughtfully designed and aligned with evolving customer expectations.”

About Godrej Properties

Godrej Properties is part of the Godrej Industries Group. The company is India’s largest residential developer by both value and volume of homes sold.  As of December 2025, Godrej Properties were ranked the number one real estate company worldwide on both the Dow Jones Best-in-Class Sustainability Indices and the Global Real Estate Sustainability Benchmark.

About Tata Projects

Tata Projects, part of Tata Group, has delivered several landmark infrastructure and building projects across India, including the New Parliament Building in New Delhi, Noida International Airport, and Atal Setu in Mumbai.

Godrej Properties share price

The share price of Godrej Properties is trading flat in the intraday session today. The stock however has declined 4.7% in the past three months and 13.59% so far this year. 