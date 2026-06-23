Bharti Airtel has completed its acquisition of an additional 16.3% stake in Airtel Africa, taking its effective holding in the London-listed subsidiary to approximately 79%, the company said in a stock exchange filing.

Bharti Airtel ups stake in Airtel Africa

The deal was executed as a share swap with Indian Continent Investment (ICIL), a promoter group entity. Bharti Airtel acquired 595,204,251 shares of Airtel Africa, around 16.3% of the African unit, from ICIL on June 22. In exchange, the Special Committee of Directors for Preferential Issue approved the allotment of 146,761,335 fully paid-up equity shares of the Indian company to ICIL on a preferential basis.

As per the filing, the transaction has been valued at around Rs 28,200 crore. Being a cashless arrangement, it allows Bharti Airtel to increase its economic interest in the African business without taking on additional debt or making any cash outflow.

Following the allotment, ICIL now holds about 3.25% of Bharti Airtel’s post-issue equity share capital. The company’s paid-up equity share capital has correspondingly risen to Rs 31,201,606,575, comprising 6,240,043,648 fully paid-up equity shares and 1,110,668 partly paid-up equity shares, each of face value Rs 5. Before the swap, Bharti Airtel held 62.73% in Airtel Africa.

Airtel Africa: $10 billion revenue potential seen

The move follows the company’s announcements on May 13 and June 15, after which the transaction received approval from the Board of Directors, shareholders, and the requisite statutory and regulatory authorities.

At the company’s earnings call for the March 2026 quarter, Bharti Enterprises Founder and Chairman Sunil Bharti Mittal had laid out plans to raise promoter shareholding across group companies. Mittal had projected that Airtel Africa would grow into a $10 billion revenue business in the coming years, calling it a strong subsidiary capable of generating significant returns for the parent company.

Airtel’s Africa business performance

Airtel Africa’s profit more than doubled to $813 million (about Rs 7,700 crore) in FY26. Revenue from the Africa business rose 29.5% to $6.4 billion in FY26, up from $4.9 billion in FY25.

Bharti Airtel share price, Q4

Bharti Airtel’s share price remained rather flat at 0.23% during intraday on Tuesday. The stock is up 1.99% in the past month. However, it is down 1.22% in the last 1 year.

The company reported a 34% decline in consolidated net profit to Rs 7,325 crore for the quarter ended March 31, 2026, against Rs 11,021 crore in the year-ago period, even as consolidated revenue for the quarter rose 16% to Rs 55,383 crore from Rs 47,876 crore a year earlier.

About Bharti Airtel

Bharti Airtel is one of India’s major telecommunications services companies. It was founded by Sunil Bharti Mittal in 1995 and is headquartered in New Delhi. As per the company, it ranks among the top global mobile operators and operates in 15+ countries across India and Africa.