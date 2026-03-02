State-owned lender Indian Overseas Bank may seek additional time to comply with the regulatory requirement of bringing down the government’s stake to 75% by August 1, as the bank plans a calibrated dilution through market issuances.

The bank said it will explore a combination of qualified institutional placements (QIPs) and potential offers for sale (OFS) in the next financial year to gradually bring down the government’s holding.

“While reaching the 75% mark by the August 1 deadline remains challenging, we are committed to this transition and, if necessary, will engage with the government to discuss a timeline extension to ensure the dilution is executed smoothly,” Managing Director & Chief executive Ajay Kumar Srivastava said.

Government’s shareholding in the lender

Over the past year, the government’s shareholding in the lender has already declined from over 96% in early 2025 to about 92.44% currently. Following the proposed Rs 4,000-crore QIP, the holding is expected to fall further to around 88% by the end of the current fiscal.

The bank said it has secured the necessary approvals from the government and the Reserve Bank of India to raise up to Rs 4,000 crore through a QIP. The process, including the appointment of merchant bankers, is currently underway, and the lender intends to tap the market within the current quarter before the end of March 2026.

S&P Global Ratings recently assigned the bank an investment-grade issuer credit rating of ‘BBB/Stable/A-2’, with a ‘bbb-’ stand-alone credit profile. It said the rating reflects its strong capitalisation, funding base and liquidity, along with what the rating agency described as a “very high likelihood” of government support.

Indian Overseas Bank on rating

According to the lender, the rating also reflects its improving financial performance, citing a record net profit of Rs 1,365 crore in the December quarter of FY26 and a decline in the slippage ratio to 0.5% from 2.9% in FY23. The rating is expected to strengthen the bank’s funding profile and support its planned capital raise.