Airlines across the world have suspended routes, cancelled flights and rerouted aircraft after airspace restrictions over Iran and parts of the Middle East disrupted a key global aviation corridor. The shock has travelled quickly through international networks that rely on West Asia as a bridge between Europe and Asia, forcing carriers to avoid multiple airspaces and leaving planes, crews and passengers stranded across continents.

India cancellations surge; airports on diversion alert, complaints monitored

MoCA said 410 flights of domestic carriers were cancelled on February 28, and 444 flights are expected to be cancelled on March 1, citing airspace restrictions over Iran and parts of the Middle East. The ministry said the DGCA is maintaining close coordination with airlines to ensure compliance with safety and operational norms, urging passengers to check and confirm flight status before leaving for the airport.

MoCA said major airports remain on “operational alert” to manage potential diversions and ensure passenger facilitation, adding that “passenger assistance, airline coordination, and terminal crowd management are being closely monitored, with senior officials deployed on the ground.” The ministry’s Passenger Assistance Control Room (PACR) is monitoring concerns; MoCA said on X: “On 28 February, AirSewa recorded 216 grievances, and 105 grievances were resolved during the same period.”

Air India and Air India Express: Long-haul cancellations and Gulf suspension

Air India said it cancelled 28 flights scheduled on March 1, 2026 connecting India with Europe, the US and Canada, citing safety concerns amid the evolving Middle East situation. In its advisory, the airline said: “As part of our continuing assessment of the evolving situation in the Middle East, in the interest of the safety and security of our guests and staff, Air India has cancelled the following flights scheduled on 01 March 2026.” It added: “We sincerely regret the inconvenience… supporting with alternative options… We will continue to closely monitor the situation and share further updates based on our risk assessments.”

Air India announces more flight cancellations

Air India, in its latest update, stated, “closely monitoring and assessing the evolving situation in the Middle East” and this has “necessitated further curtailment” of scheduled operations, The airline has announced a fresh cancelled flight list for March 1:

AI131 / AI130: Mumbai – London (Heathrow) / London (Heathrow) – Mumbai

Mumbai – London (Heathrow) / London (Heathrow) – Mumbai AI113 / AI118: Delhi – Birmingham / Birmingham – Delhi

Delhi – Birmingham / Birmingham – Delhi AI155 / AI156: Delhi – Amsterdam / Amsterdam – Delhi

Delhi – Amsterdam / Amsterdam – Delhi AI151 / AI152: Delhi – Zurich / Zurich – Delhi

Delhi – Zurich / Zurich – Delhi AI137 / AI138: Delhi – Milan / Milan – Delhi

Delhi – Milan / Milan – Delhi AI153 / AI154: Delhi – Vienna / Vienna – Delhi

Delhi – Vienna / Vienna – Delhi AI133 / AI132: Bengaluru – London (Heathrow) / London (Heathrow) – Bengaluru

Bengaluru – London (Heathrow) / London (Heathrow) – Bengaluru AI157 / AI158: Delhi – Copenhagen / Copenhagen – Delhi

Delhi – Copenhagen / Copenhagen – Delhi AI2017 / AI2018 and AI2015 / AI2016: Delhi – London (Heathrow) / London (Heathrow) – Delhi

and Delhi – London (Heathrow) / London (Heathrow) – Delhi AI2029 / AI2030: Delhi – Frankfurt / Frankfurt – Delhi

Air India’s March 1 cancellation includes services such as Delhi/Mumbai–London Heathrow, Amritsar–London Gatwick, Delhi/Mumbai–New York JFK, Mumbai–Newark, Delhi–Chicago (via Vienna), Delhi–Toronto (via Vienna), Delhi/Mumbai–Frankfurt, and Delhi–Paris, along with corresponding return legs.

Air India Express also stated on X: “Air India Express flights to the Gulf region are suspended till 23:59 hrs on 1 March 2026.” It also announced a passenger waiver: travellers are eligible for a free date change or cancellation for journeys scheduled till March 5, 2026.

As per the latest updates, IndiGo has also cancelled 180 flights. Here is the full list:

Flight Number Sector Date Cancellation Reason 6E 1232 KWI – DEL 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1234 KWI – HYD 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1244 KWI – AMD 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1272 MCT – COK 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1274 MCT – HYD 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1301 BLR – DOH 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1303 BOM – DOH 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1321 MAA – DOH 2nd March 2026 6E 1342 DOH – BOM 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1346 DOH – DEL 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1406 AUH – DEL 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1416 AUH – LKO 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1424 SHJ – LKO 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1432 AUH – AMD 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1437 AUH – IXE 2nd March 2026 6E 1443 AUH – VTZ 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1492 RKT – BOM 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1496 RKT – HYD 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 18 RKT – BOM 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 54 RUH – BLR 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 58 MED – HYD 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 68 JED – HYD 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 78 JED – BLR 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 82 DMM – BOM 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 84 DMM – DEL 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 86 DMM – HYD 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 88 DMM – CCJ 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 94 RUH – HYD 2nd March 2026 Airspace Restriction 6E 1 BOM – LHR 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 11 DEL – RKT 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 11 RKT – IST 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 12 IST – RKT 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 12 RKT – DEL 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1201 BOM – BAH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1202 BAH – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1231 DEL – KWI 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1232 KWI – DEL 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1233 HYD – KWI 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1234 KWI – HYD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1235 BOM – KWI 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1236 KWI – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1243 AMD – KWI 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1244 KWI – AMD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1267 BOM – MCT 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1268 MCT – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1271 COK – MCT 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1272 MCT – COK 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1273 HYD – MCT 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1274 MCT – HYD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1301 BLR – DOH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1302 DOH – BLR 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1303 BOM – DOH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1306 DOH – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1307 DEL – DOH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1308 DOH – DEL 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1313 HYD – DOH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1315 HYD – DOH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1318 DOH – HYD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1321 MAA – DOH 1st March 2026 6E 1322 DOH – MAA 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1323 COK – DOH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1324 DOH – COK 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1341 BOM – DOH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1342 DOH – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1345 DEL – DOH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1346 DOH – DEL 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1401 BOM – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1402 AUH – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1403 COK – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1404 AUH – COK 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1405 DEL – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1406 AUH – DEL 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1407 HYD – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1408 AUH – HYD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1409 AUH – BLR 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1411 MAA – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1412 AUH – MAA 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1413 BOM – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1414 AUH – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1415 LKO – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1416 AUH – LKO 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1419 BLR – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1421 HYD – SHJ 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1422 SHJ – HYD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1423 LKO – SHJ 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1424 SHJ – LKO 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1425 TRV – SHJ 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1426 SHJ – TRV 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1427 ATQ – SHJ 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1428 SHJ – ATQ 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1431 AMD – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1432 AUH – AMD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1433 CNN – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1434 AUH – CNN 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1435 CCJ – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1436 AUH – CCJ 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1438 IXE – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1443 AUH – VTZ 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1444 VTZ – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1448 HYD – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1449 AUH – HYD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1451 BOM – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1452 DXB – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1453 BOM – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1454 DXB – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1455 BOM – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1456 DXB – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1461 DEL – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1462 DXB – DEL 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1463 DEL – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1464 DXB – DEL 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1465 HYD – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1466 DXB – HYD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1467 IXE – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1468 DXB – IXE 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1471 MAA – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1472 DXB – MAA 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1473 CCJ – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1474 DXB – CCJ 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1475 COK – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1476 DXB – COK 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1477 AMD – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1478 DXB – AMD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1481 IXC – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1482 DXB – IXC 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1483 PNQ – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1484 DXB – PNQ 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1485 BLR – DXB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1486 DXB – BLR 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1491 BOM – RKT 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1492 RKT – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1495 HYD – RKT 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1496 RKT – HYD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1497 CJB – AUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1498 AUH – CJB 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1501 BOM – FJR 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1502 FJR – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1503 CNN – FJR 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1504 FJR – CNN 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1517 COK – RKT 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1518 RKT – COK 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 17 BOM – RKT 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 17 RKT – IST 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 18 RKT – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 18 IST – RKT 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1901 DEL – ATH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 1904 ATH – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 2 LHR – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 21 BOM – AMS 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 22 AMS – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 32 MAN – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 33 DEL – MAN 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 53 BLR – RUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 54 RUH – BLR 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 57 HYD – MED 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 58 MED – HYD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 59 BOM – MED 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 60 MED – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 61 BOM – JED 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 62 JED – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 63 DEL – JED 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 64 JED – DEL 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 65 CCJ – JED 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 66 JED – CCJ 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 67 HYD – JED 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 68 JED – HYD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 71 DEL – RUH 1st March 2026 6E 72 RUH – DEL 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 73 BOM – RUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 74 RUH – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 75 AMD – JED 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 76 JED – AMD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 77 BLR – JED 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 78 JED – BLR 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 81 BOM – DMM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 82 DMM – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 83 DEL – DMM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 84 DMM – DEL 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 85 HYD – DMM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 86 DMM – HYD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 87 CCJ – DMM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 88 DMM – CCJ 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 91 BOM – JED 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 92 JED – BOM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 93 HYD – RUH 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 94 RUH – HYD 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 97 LKO – DMM 1st March 2026 Airspace Restriction 6E 98 DMM – LKO 1st March 2026 Airspace Restriction

Etihad suspends Abu Dhabi flights amid airspace closures

Etihad Airways on its official X account stated that ongoing regional airspaces closures continue to disrupt its operations, with all flights to and from Abu Dhabi suspended until 02.00 UAE time on March 2. The airline advised passengers to check their flight status before heading to the airport and ensure their contact details are updated in bookings. Flyers those have tickets issued on or before February 28 for journeys up to March 2 can rebook free of charge on Etihad-operated flights until March 15, while those who want to cancel their bookings can request a full refund. Etihad said it is coordinating closely with authorities and will resume normal operations once conditions permit.

Passengers stranded at Delhi Airport

Delhi IGI Airport saw stranded passengers amid flight disruptions and cancellations related to the situation in the Middle East. In a video as shared by ANI, a passenger said that they were supposed to fly from Delhi to Saudi Arabia but their flight was cancelled, adding that they had been waiting for 14 hours without any update and the situation was becoming “very difficult”.

A stranded passenger says, "I was supposed to fly to Saudi from Delhi, but my flight was cancelled. We have been waiting for 14 hours, but we…"

Airlines halt routes, regulators warn; hubs suspend operations

The flight disruption spread rapidly across the Middle East on February 28, affecting one of the world’s most important east–west transit regions. A Gulf airline source told Reuters: “You have crews, planes and passengers stranded all over the world. It’s a massive logistical nightmare.”

The following flight services have been cancelled and suspended:

Dubai Airports suspended all flights at Dubai International and Al Maktoum International “until further notice” and urged passengers not to travel to the airport during the suspension.

Emirates and flydubai temporarily halted operations, while Etihad suspended all departures from Abu Dhabi until 10:00 GMT on Sunday, Reuters said.

The EU aviation regulator EASA recommended its airlines stay out of airspace affected by the ongoing military intervention .

British Airways cancelled flights to Tel Aviv and Bahrain until March 3, and Saturday flights to Amman .

Lufthansa suspended flights to/from Dubai on Saturday and Sunday and halted Tel Aviv, Beirut and Oman routes until March 7 .

Air France and Iberia cancelled flights to Tel Aviv and Beirut.

Wizz Air suspended flights to Israel, Dubai, Abu Dhabi and Amman.

Cathay Pacific suspended operations in the region affecting passenger flights to/from Dubai and Riyadh, and also freighter services operating through Al Maktoum in Dubai.

Russia’s Ministry of Transport said Russian carriers suspended flights to Iran and Israel.

KLM brought forward the suspension of its Amsterdam–Tel Aviv service, cancelling the Saturday flight it had planned to operate.

Virgin Atlantic said it would temporarily avoid Iraqi airspace, leading to rerouting of some flights.

Qatar Airways and Kuwait Airways temporarily suspended flights; it indicated operations would resume at a stated time on Sunday.

Widespread airspace closures and global carrier impacted

As the conflict erupted, multiple states declared airspace closed, triggering diversions around alternate routing points including Larnaca, Jeddah, Cairo and Riyadh, as per a report by Al Jazeera.It also carried a warning from a senior Iranian official: “All American and Israeli assets and interests in the Middle East have become a legitimate target… There are no red lines after this aggression, and everything is possible.” Al Jazeera also listed numerous airlines announcing suspensions across the region, underlining the breadth of disruption