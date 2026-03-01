Airlines across the world have suspended routes, cancelled flights and rerouted aircraft after airspace restrictions over Iran and parts of the Middle East disrupted a key global aviation corridor. The shock has travelled quickly through international networks that rely on West Asia as a bridge between Europe and Asia, forcing carriers to avoid multiple airspaces and leaving planes, crews and passengers stranded across continents.
India cancellations surge; airports on diversion alert, complaints monitored
MoCA said 410 flights of domestic carriers were cancelled on February 28, and 444 flights are expected to be cancelled on March 1, citing airspace restrictions over Iran and parts of the Middle East. The ministry said the DGCA is maintaining close coordination with airlines to ensure compliance with safety and operational norms, urging passengers to check and confirm flight status before leaving for the airport.
MoCA said major airports remain on “operational alert” to manage potential diversions and ensure passenger facilitation, adding that “passenger assistance, airline coordination, and terminal crowd management are being closely monitored, with senior officials deployed on the ground.” The ministry’s Passenger Assistance Control Room (PACR) is monitoring concerns; MoCA said on X: “On 28 February, AirSewa recorded 216 grievances, and 105 grievances were resolved during the same period.”
Air India and Air India Express: Long-haul cancellations and Gulf suspension
Air India said it cancelled 28 flights scheduled on March 1, 2026 connecting India with Europe, the US and Canada, citing safety concerns amid the evolving Middle East situation. In its advisory, the airline said: “As part of our continuing assessment of the evolving situation in the Middle East, in the interest of the safety and security of our guests and staff, Air India has cancelled the following flights scheduled on 01 March 2026.” It added: “We sincerely regret the inconvenience… supporting with alternative options… We will continue to closely monitor the situation and share further updates based on our risk assessments.”
Air India announces more flight cancellations
Air India, in its latest update, stated, “closely monitoring and assessing the evolving situation in the Middle East” and this has “necessitated further curtailment” of scheduled operations, The airline has announced a fresh cancelled flight list for March 1:
- AI131 / AI130: Mumbai – London (Heathrow) / London (Heathrow) – Mumbai
- AI113 / AI118: Delhi – Birmingham / Birmingham – Delhi
- AI155 / AI156: Delhi – Amsterdam / Amsterdam – Delhi
- AI151 / AI152: Delhi – Zurich / Zurich – Delhi
- AI137 / AI138: Delhi – Milan / Milan – Delhi
- AI153 / AI154: Delhi – Vienna / Vienna – Delhi
- AI133 / AI132: Bengaluru – London (Heathrow) / London (Heathrow) – Bengaluru
- AI157 / AI158: Delhi – Copenhagen / Copenhagen – Delhi
- AI2017 / AI2018 and AI2015 / AI2016: Delhi – London (Heathrow) / London (Heathrow) – Delhi
- AI2029 / AI2030: Delhi – Frankfurt / Frankfurt – Delhi
Air India’s March 1 cancellation includes services such as Delhi/Mumbai–London Heathrow, Amritsar–London Gatwick, Delhi/Mumbai–New York JFK, Mumbai–Newark, Delhi–Chicago (via Vienna), Delhi–Toronto (via Vienna), Delhi/Mumbai–Frankfurt, and Delhi–Paris, along with corresponding return legs.
Air India Express also stated on X: “Air India Express flights to the Gulf region are suspended till 23:59 hrs on 1 March 2026.” It also announced a passenger waiver: travellers are eligible for a free date change or cancellation for journeys scheduled till March 5, 2026.
As per the latest updates, IndiGo has also cancelled 180 flights. Here is the full list:
|Flight Number
|Sector
|Date
|Cancellation Reason
|6E 1232
|KWI – DEL
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1234
|KWI – HYD
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1244
|KWI – AMD
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1272
|MCT – COK
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1274
|MCT – HYD
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1301
|BLR – DOH
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1303
|BOM – DOH
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1321
|MAA – DOH
|2nd March 2026
|6E 1342
|DOH – BOM
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1346
|DOH – DEL
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1406
|AUH – DEL
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1416
|AUH – LKO
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1424
|SHJ – LKO
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1432
|AUH – AMD
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1437
|AUH – IXE
|2nd March 2026
|6E 1443
|AUH – VTZ
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1492
|RKT – BOM
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1496
|RKT – HYD
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 18
|RKT – BOM
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 54
|RUH – BLR
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 58
|MED – HYD
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 68
|JED – HYD
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 78
|JED – BLR
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 82
|DMM – BOM
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 84
|DMM – DEL
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 86
|DMM – HYD
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 88
|DMM – CCJ
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 94
|RUH – HYD
|2nd March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1
|BOM – LHR
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 11
|DEL – RKT
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 11
|RKT – IST
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 12
|IST – RKT
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 12
|RKT – DEL
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1201
|BOM – BAH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1202
|BAH – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1231
|DEL – KWI
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1232
|KWI – DEL
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1233
|HYD – KWI
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1234
|KWI – HYD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1235
|BOM – KWI
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1236
|KWI – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1243
|AMD – KWI
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1244
|KWI – AMD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1267
|BOM – MCT
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1268
|MCT – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1271
|COK – MCT
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1272
|MCT – COK
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1273
|HYD – MCT
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1274
|MCT – HYD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1301
|BLR – DOH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1302
|DOH – BLR
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1303
|BOM – DOH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1306
|DOH – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1307
|DEL – DOH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1308
|DOH – DEL
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1313
|HYD – DOH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1315
|HYD – DOH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1318
|DOH – HYD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1321
|MAA – DOH
|1st March 2026
|6E 1322
|DOH – MAA
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1323
|COK – DOH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1324
|DOH – COK
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1341
|BOM – DOH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1342
|DOH – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1345
|DEL – DOH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1346
|DOH – DEL
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1401
|BOM – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1402
|AUH – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1403
|COK – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1404
|AUH – COK
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1405
|DEL – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1406
|AUH – DEL
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1407
|HYD – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1408
|AUH – HYD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1409
|AUH – BLR
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1411
|MAA – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1412
|AUH – MAA
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1413
|BOM – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1414
|AUH – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1415
|LKO – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1416
|AUH – LKO
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1419
|BLR – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1421
|HYD – SHJ
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1422
|SHJ – HYD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1423
|LKO – SHJ
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1424
|SHJ – LKO
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1425
|TRV – SHJ
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1426
|SHJ – TRV
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1427
|ATQ – SHJ
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1428
|SHJ – ATQ
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1431
|AMD – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1432
|AUH – AMD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1433
|CNN – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1434
|AUH – CNN
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1435
|CCJ – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1436
|AUH – CCJ
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1438
|IXE – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1443
|AUH – VTZ
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1444
|VTZ – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1448
|HYD – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1449
|AUH – HYD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1451
|BOM – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1452
|DXB – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1453
|BOM – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1454
|DXB – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1455
|BOM – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1456
|DXB – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1461
|DEL – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1462
|DXB – DEL
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1463
|DEL – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1464
|DXB – DEL
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1465
|HYD – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1466
|DXB – HYD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1467
|IXE – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1468
|DXB – IXE
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1471
|MAA – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1472
|DXB – MAA
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1473
|CCJ – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1474
|DXB – CCJ
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1475
|COK – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1476
|DXB – COK
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1477
|AMD – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1478
|DXB – AMD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1481
|IXC – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1482
|DXB – IXC
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1483
|PNQ – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1484
|DXB – PNQ
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1485
|BLR – DXB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1486
|DXB – BLR
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1491
|BOM – RKT
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1492
|RKT – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1495
|HYD – RKT
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1496
|RKT – HYD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1497
|CJB – AUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1498
|AUH – CJB
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1501
|BOM – FJR
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1502
|FJR – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1503
|CNN – FJR
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1504
|FJR – CNN
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1517
|COK – RKT
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1518
|RKT – COK
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 17
|BOM – RKT
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 17
|RKT – IST
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 18
|RKT – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 18
|IST – RKT
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1901
|DEL – ATH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 1904
|ATH – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 2
|LHR – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 21
|BOM – AMS
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 22
|AMS – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 32
|MAN – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 33
|DEL – MAN
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 53
|BLR – RUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 54
|RUH – BLR
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 57
|HYD – MED
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 58
|MED – HYD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 59
|BOM – MED
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 60
|MED – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 61
|BOM – JED
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 62
|JED – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 63
|DEL – JED
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 64
|JED – DEL
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 65
|CCJ – JED
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 66
|JED – CCJ
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 67
|HYD – JED
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 68
|JED – HYD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 71
|DEL – RUH
|1st March 2026
|6E 72
|RUH – DEL
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 73
|BOM – RUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 74
|RUH – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 75
|AMD – JED
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 76
|JED – AMD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 77
|BLR – JED
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 78
|JED – BLR
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 81
|BOM – DMM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 82
|DMM – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 83
|DEL – DMM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 84
|DMM – DEL
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 85
|HYD – DMM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 86
|DMM – HYD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 87
|CCJ – DMM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 88
|DMM – CCJ
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 91
|BOM – JED
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 92
|JED – BOM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 93
|HYD – RUH
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 94
|RUH – HYD
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 97
|LKO – DMM
|1st March 2026
|Airspace Restriction
|6E 98
|DMM – LKO
|1st March 2026
|Airspace Restriction
Etihad suspends Abu Dhabi flights amid airspace closures
Etihad Airways on its official X account stated that ongoing regional airspaces closures continue to disrupt its operations, with all flights to and from Abu Dhabi suspended until 02.00 UAE time on March 2. The airline advised passengers to check their flight status before heading to the airport and ensure their contact details are updated in bookings. Flyers those have tickets issued on or before February 28 for journeys up to March 2 can rebook free of charge on Etihad-operated flights until March 15, while those who want to cancel their bookings can request a full refund. Etihad said it is coordinating closely with authorities and will resume normal operations once conditions permit.
Passengers stranded at Delhi Airport; Watch video here
Delhi IGI Airport saw stranded passengers amid flight disruptions and cancellations related to the situation in the Middle East. In a video as shared by ANI, a passenger said that they were supposed to fly from Delhi to Saudi Arabia but their flight was cancelled, adding that they had been waiting for 14 hours without any update and the situation was becoming “very difficult”.
#WATCH | Delhi: Passengers stranded at IGI Airport amid flight disruptions and cancellations due to the situation in the Middle East.
A stranded passenger says, "I was supposed to fly to Saudi from Delhi, but my flight was cancelled. We have been waiting for 14 hours, but we… pic.twitter.com/ArCG1jsdHY
— ANI (@ANI) March 1, 2026
Airlines halt routes, regulators warn; hubs suspend operations
The flight disruption spread rapidly across the Middle East on February 28, affecting one of the world’s most important east–west transit regions. A Gulf airline source told Reuters: “You have crews, planes and passengers stranded all over the world. It’s a massive logistical nightmare.”
The following flight services have been cancelled and suspended:
- Dubai Airports suspended all flights at Dubai International and Al Maktoum International “until further notice” and urged passengers not to travel to the airport during the suspension.
- Emirates and flydubai temporarily halted operations, while Etihad suspended all departures from Abu Dhabi until 10:00 GMT on Sunday, Reuters said.
- The EU aviation regulator EASA recommended its airlines stay out of airspace affected by the ongoing military intervention .
- British Airways cancelled flights to Tel Aviv and Bahrain until March 3, and Saturday flights to Amman .
- Lufthansa suspended flights to/from Dubai on Saturday and Sunday and halted Tel Aviv, Beirut and Oman routes until March 7 .
- Air France and Iberia cancelled flights to Tel Aviv and Beirut.
- Wizz Air suspended flights to Israel, Dubai, Abu Dhabi and Amman.
- Cathay Pacific suspended operations in the region affecting passenger flights to/from Dubai and Riyadh, and also freighter services operating through Al Maktoum in Dubai.
- Russia’s Ministry of Transport said Russian carriers suspended flights to Iran and Israel.
- KLM brought forward the suspension of its Amsterdam–Tel Aviv service, cancelling the Saturday flight it had planned to operate.
- Virgin Atlantic said it would temporarily avoid Iraqi airspace, leading to rerouting of some flights.
- Qatar Airways and Kuwait Airways temporarily suspended flights; it indicated operations would resume at a stated time on Sunday.
Widespread airspace closures and global carrier impacted
As the conflict erupted, multiple states declared airspace closed, triggering diversions around alternate routing points including Larnaca, Jeddah, Cairo and Riyadh, as per a report by Al Jazeera.It also carried a warning from a senior Iranian official: “All American and Israeli assets and interests in the Middle East have become a legitimate target… There are no red lines after this aggression, and everything is possible.” Al Jazeera also listed numerous airlines announcing suspensions across the region, underlining the breadth of disruption