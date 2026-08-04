Gujarat-based cotton yarn manufacturer Aastha Spintex Limited on Monday said its acquiring company, Falcon Yarns Private Limited, has secured a cumulative order book worth approximately Rs 51.46 crore for the August–October 2026 period.

The confirmed order book comprises 38 orders for around 17.35 lakh kg of cotton yarn from more than 10 domestic clients. The order value is equivalent to about 20.62% of Aastha Spintex’s revenue reported in FY2024-25, offering revenue visibility for the coming quarters.

Separately, the company’s board has approved a three-part growth plan covering a proposed 1:1 bonus issue, a dividend and expansion into fabric manufacturing.

The proposed move into fabric production marks a shift towards forward integration, with the company seeking to expand beyond yarn manufacturing and develop an integrated textile business.

The bonus issue and dividend proposals are aimed at shareholder returns, while the expansion into fabric manufacturing is expected to broaden the company’s presence across the textile value chain.

The company said the strategy is built around financial performance, shareholder rewards and vertical integration from yarn to fabric. Further details regarding the implementation timeline and financial implications of the expansion were not disclosed.

The order book and proposed expansion come as textile manufacturers seek to improve value addition and strengthen their position across different stages of the supply chain.