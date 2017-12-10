  3. India vs Sri Lanka LIVE Cricket Score, 1st ODI Ind vs SL Live Updates: Rohit Sharma set for big test in Virat Kohli’s absence

India vs Sri Lanka LIVE Cricket Score, 1st ODI Ind vs SL Live Updates: Rohit Sharma set for big test in Virat Kohli’s absence

Live Cricket Score, India vs Sri Lanka 1st ODI:.

By: | New Delhi | Published: December 10, 2017 9:38 AM
India vs Sri Lanka LIVE Cricket Score 1st ODI at Dharamshala, Ind vs SL live score Live Cricket Score, India vs Sri Lanka 1st ODI: First ODI between India and Sri Lanka is all set to take place in Dharamshala today.

Here are India vs Sri Lanka 1st ODI Live Cricket Score Updates:

Here are India vs Sri Lanka 1st ODI squads:

India: Rohit Sharma (Captain), Shikhar Dhawan, Ajinkya Rahane, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Kedar Jadhav, Dinesh Karthik, MS Dhoni (WK), Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal, Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar, Siddarth Kaul.

Sri Lanka: Thisara Perera (capt), Upul Tharanga, Danushka Gunathilaka, Lahiru Thirimanne, Angelo Mathews, Asela Gunaratne, Niroshan Dickwella (wk), Chaturanga de Silva, Akila Dananjaya, Suranga Lakmal, Nuwan Pradeep, Sadeera Samarawickrama, Dhananjaya de Silva, Dushmantha Chameera, Sachith Pathirana, Kusal Perera.

  1. No Comments.

Go to Top