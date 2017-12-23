  3. RK Nagar Counting, Election Result: Full List of candidates and how much votes they got

RK Nagar Counting, Election Result: Full List of candidates and how much votes they got

RK Nagar Counting, RK Nagar Election Result, RK Nagar Bypoll Result, RK Nagar Election Result 2017; TTV Dhinakaran, Maradhu Ganesh or E Madhusudhanan; full list of candidates and how much votes they got.

By: | Chennai | Published: December 23, 2017 11:05 PM
RK Nagar Counting, RK Nagar Election Result, RK Nagar Bypoll Result, RK Nagar Election Result 2017, TTV Dhinakaran, Maradhu Ganesh, E Madhusudhanan, jayalalithaa, dmk, aiadmk The polling for this prestigious assembly constituency of Tamil Nadu is taking place today after a lot of controversies in the last few months. (Image: PTI)
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RK Nagar Election Result: The bypoll in RK Nagar took place on December 21. Around 77.6 percent voters exercised their franchise in this constituency of late Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa. The RK Nagar by-election was necessitated because of the demise of then CM Jayalalithaa in December last year. The by-election in this constituency has turned into a prestige battle between the two factions of AIADMK. TTV Dhinakaran, M Ganesh of DMK and E Madhusudhanan of AIADMK are in the fray for the bypoll.

Following is the list of all candidates in fray. The number of votes get got, will be updated as soon as the results are out:

V G DHANA LAKSHMI, ABHM
E MADHUSUDHANAN, AIADMK
G E BALAJI, AIADMK
CHAKARAVARTHI P, AIPTMMK
MUNIYAPPAN, APP
NAGARAJAN K, BJP
M KRISHNAKUMAR, BJP
SATHYAMOORTHY A C, BSP
K.NAGARAJAN, BSP
N MARUDHU GANESH, DMK
M L RAVI, DMSK
KESAVALU KO, ETMK
M.MOHAN, GMK
P SHIVASAKTHIVEL, HNP
M S RAJENDRAN, KDC
RAJENDRAN M S, KDC
M RAMESH, NKMK
KALAIKOTTUTHAYAM K, NMK
SAMPATH KUMAR, NTK
D RAVI PARAYANAR , RPI
E SADAIYANDI, SUCI
RAMESHBABU V, USI

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Independent Candidates

DR K PADMARAJAN
AGNI SRIRAMACHANDRAN N
M AHAMED SHAJAHAN
NATARAJAN P
NARESH VAIDYANATHAN
DR PADMARAJAN K
E RAMADOSS
P MARIMUTHU
DHINAKARAN T T V
ABDUL WAHID E
SURESH BABU D
M VASANTHKUMAR
T NARAYANASWAMY
SHANMUGAM G
FRANKLIN D
SETTU M
ARUMUGAM M S
PREM KUMAR P
KANNAN M
GANESAN T
RAJASEKAR D
K KULASEKARAN
AGNI SRIRAMACHANDRAN
AGNI SRIRAMACHANDRAN N
RAMESH T
TAMIZHARASAN V V
AHAMED SHAHJAHAN M
KESAVAN L
BOTHIRAJAN G
PUSHPA P
VIJAYAN S
PRITHIVIRAJAN ED
KANDHASAMY S
DINESH S
VINAYAGAMURTHY A
THANGARAJ K
PREMKUMAR N
DHANASEKAR M
RAMESH N
RANGARAJ M
DINAKARAN M
C KULANDRAN
K KARVANNAN
NOORMOHAMMED
REVATHI KANNAN
M GOPINATH
VISHAL KRISHNAN
UMA SHANKAR A K
JOTHIKUMAR R
J DAVID
G.VIJAYALAKSHMI
J.DEEPA
R,RENGARAJAN
M A MICHEL RAJ
A SAKTHIVEL
T DAVID
KATHIRESAN L
L KATHIRSAN
J MOHAN RAJ
GANESH B
G PREM KUMAR
SENTHILKUMAR R
GUNASEKAR N
MANMATHAN M
M ASADULLAH KHAN
VIJAYA SEKAR T
S NATARAJAN
J EBENEZER
SHANMUGAM B
R PRAVEENA
DINAKARAN G
M H MUTHU MOHAMED
MADHUSUDHANAN R
CHANDRASEKAR A
STEPHAN RAJ
SELVA VINAYAGAM T
MOHAN C
RAJI M
KALAIARSAN S
VISWANATHAN R
JAHIR HUSSAIN A
S SHAJAHAN
CHINNARAJA S
V RAMACHANDRAN
GOVINDASAMY N
M SALAMON
MADHANRAJ E
SARAVANAN P
T RAVI
D RAJASEKAR
M C CHANDRA SEKAR
P MUNUSAMY
ARUN SRIDHAR T
GOPI C
A GUGANANDAM
MADUSUDANAN S
S MAHARAJA PANDIAN
S.KARUNAKARAN
K.KASTHURI
P.MATHIVANAN
A L PALANIYAPPAN
M.DAVID
D.SUBHA
G M JOTHIRAJ
R.MURUGAN
DINKARAN K
JAYARAMAN K
K E PREMKUMAR
TIRISANGU T
RAMESHRAM R
V K VEERESHWARAN

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