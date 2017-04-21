  3. MCD election 2017: List of all wards, BJP candidates for Delhi civic polls and their performance

MCD election 2017: List of all wards, BJP candidates for Delhi civic polls and their performance

BJP wants to win the upcoming MCD election to send a strong message to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party and Congress.

By: | New Delhi | Updated: April 21, 2017 5:09 PM
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BJP wants to win the upcoming MCD election to send a strong message to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party and Congress. The ruling party in the three civic bodies of Delhi does not want to lose its winning momentum following stupendous success in the recently-concluded Uttar Pradesh and Uttarakhand Assembly elections. BJP president Amit Shah has himself looked after the preparations for the civic polls.

Fielding right candidates is the key to winning any election. BJP had surprised everyone by announcing that it would not field sitting councilors and decided to go with new faces.

However, BJP is well aware of the incumbency factor. This is evident as Delhi BJP chief Manoj Tiwari himself has said the performance of his party-run civic bodies was not up to the “high standard” the BJP has set for itself. He, however, voiced confidence that Prime Minister Narendra Modi’s image will make it win the MCD polls for the third time in a row. Elections to 272 wards of north, east and south municipal corporations will be held on April 23 and the results will come out on April 26. While NDMC and SMDC have 104 seats each, EDMC has 64 seats.

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Here’s the complete list of BJP candidates

Ward Name Ward No. Name of Candidates
BAKHTAWARPUR 002-N SUNIT CHAUCHAN
BANKNER 005-N VINOD BHARADWAJ
KADIPUR 006-N URMILA RANA
BURARI 007-N ANIL TYAGI
TIMARPUR 012-N KALPNA KUMARI
ROH INI-B 025-N KANIKA JAIN
BUDH VHAR 027-N GAYTRI GARG
RITHALA 028-N ARUN LUCKY
NANGAL THAKRAN 029-N AARTI PARASHAR
POOTH KHURD 031-N ANJU DEVI
MUNDKA 039-N GAJENDRA SINGH DARAL
AMAN VIHAR 041-N RATAN LAL
KIRARI SULEMAN NAGAR 042-N URMILA CHOUDHARY
MUBARAK PUR DABAS 044-N POONAM PARASAR JHA
MANGOLPURI-D 046-N PUSHPA LOH ERA
PEERA GARHI 050-N VINAY RAWAT
NIHAL VIHAR 051-N SHIVANGI PANDEY
LAKSHMI PARK 052-N VIJENDRA SHOUKEEN
MANGOLPURI-A 054-N NEETA RUKHAR
MANGOLPURI-B 055-N VIJAY RAJ
MANGOLPURI-C 056-N PRIYANKA
ROH INI-F 057-N PREETI AGRAWAL
ROH INI-G 058-N CHITRA AGRAWAL
ROH INI-H 059-N AALOK SHARMA
SARASWATI VIHAR 065-N NEERAJ GUPTA
PASCH I M VI HAR 067-N PUNEET VOH RA
KOHAT ENCLAVE 068-N MINAKSHI BENIWAL
SAWAN PARK 073-N MANJU KHANDELWAL
KAMLA NAGAR 078-N JOGIRAM JAIN
SADAR BAZAR 080-N JAI PRAKASH (J P)
KISHAN GANJ 081-N MONIKA CHABRA
AJMERI GATE 086-N SATISH GUPTA
QURAISH NAGAR 089-N RUBINA
RAMESH NAGAR 101-N BINA VIRMANI
NARELA 01-N SAVITA KHATRI
ALIPUR 03-N NISHAN MANN
HOLAMBI KHURD 04-N SHEELA RANI
JHARODA 08-N REKHA SINHA
KAMALPUR 09-N KASHTUB ANAND BALODHI
SANT NAGAR 10-N KALPANA JHA
MUKUNDPUR 11-N INDER SINGH
MALKA GANJ 13-N MADAN RUKHAR
MUKHERJEE NAGAR 15-N POOJA MADAN
SARIA PIPAL THALA 16-N MANGAT RAM
ADARSH NAGAR 17 N GARIMA GUPTA
DHIRPUR 18-N NAVIN TYAGI
SARUP NAGAR 19-N PUSHPA CHAUDHARY
SWAMI SARWANAND COLC 20-N VIJAY BHAGAT
JAHANGIRPURI 21-N SANGEETA BAJAJ
BHALSWA 22-N SURENDER KHARAB
SAMAYPUR BADLI 23-N SUMAN YADAV
ROHINI-A 24-N VINOD MOHINDRU
VIJAY VIHAR 26-N MANISH CHAUDHARY
BAWANA 30-N BRAM PRAKASH
ROHINI-C 32-N RAKESH KUMAR GOYAL
BEGUMPUR 33-N KIRAN YADAV
ROHINI-D 34-N ANAND ARYA
KANJHAWALA 35-N POONAM DABAS
RANI KHERA 36-N JAYENDRA KUMAR DABAS
NANGLOI 37-N JOYATI SATISH RACHHOYA
NILOTHI 38-N KUUEET KAUR
NITHARI 40-N SONA RANJEET CHAUDHARY
PREM NAGAR 43-N ARUN PRADHAN
SULTANPURI-A 45-N NITIN NAWARIYA
SULTANPURI-B 47-N SOHAN LAL FOUGI
SULTANPURI-C 48-N KRITI RISHI BAMDIA
NANGLOI JAT 49-N MOHIT VALMIKI
ROHINI- E 53-N SARUJ BALA JAIN
HAIDERPUR 61-N SURJIT THAKUR
SHALIMAR BAGH NORTH 62-N RENU JAJU
SHALIMAR BAGH SOUTH 63-N TILAK RAJ KATARIA
PITAMPURA 64-N ANJU JAIN
RANI BAGH 66-N POOJA SEHGAL
KOHAT ENCLAVE 68-N MINAKSHI BANIWAL
SHAKUR PUR 69-N ANU PAWAR
RAM PURA 70-N SUNDER BASOYA
TRI NAGAR 71-N MANJU SHARMA
WAZIR PUR 72-N HARISH SHARMA
NIMRI COLONY 74-N MAMTA DEKHA
ASHOK VIHAR 75-N YOGESH VERMA
SANGAM PARK 76-N HARI SHANKAR
MODEL TOWN 77-N SEEMA GUPTA
SHASTRI NAGAR 79-N SANEH BANSAL
KISHAN GANJ 81-N ANURADHA SHARMA
ANAND PARBAT 82-N GEETA BHERVA
CIVIL LINES 83-N AVTAR SINGH
CHANDNI CHOWK 84-N RAVI CAPTAIN
JAMA MASJID 85-N ASHA VERMA
BAZAR SITARAM 87-N SONIA SHRIVASTAV
DELHI GATE 88-N FAMUDIN SAFI
BALLIMARAN 90-N SHIV SHANKER SHARMA
RAM NAGAR 91-N KANTA SOIANKI
KAROL BAGH 92-N RAJESH LAWODIA
PAHARGANJ 93-N BABITA BHARIJA
DEVNAGAR 94-N DURGA PIPAL
EAST PATEL NAGAR 95-N RAMESH VALMIKI
RANJEETH NAGAR 96-N TEJ RAM FOUR
BAUEET NAGAR 97-N SUNITHA GABAR
WEST PATELNAGAR 98-N ADESH GUPTA
KARAMPURA 99-N SUNITHA MISRA
MOTI NAGAR 100-N VIPAN MALHOTRA
NARAYANA 104-N SHAAL BIHARI GOWSWAMI
ROHINI – I 060-N RITU GOYAL
RANI BAGH 066-N VANDANA JAITLY
INDER PURI 103-N SUNITA KAUSHIK

 

TRILOKPURI EAST 2-E RAJESH PARCHA
TRILOKPURI WEST 3-E SAROJ SINGH
NEW ASHOK NAGAR 4-E RAJANI PANDEY
GHAROLI 6-E CHANCHALJOSHI
KONDLI 7-E ATUL GUPTA
VINOD NAGAR 10-E RAVI NEGI
PATPAR GANJ 12-E VIPIN BIHARI
VISHWAS NAGAR 17-E ANJU KAMALKANT
ANAND VIHAR 18-E GUNJAN GUPTA
I P EXTENSION 19-E APARNA GOYAL
RAGHUBARPURA 27-E SHYAM SUNDER AGARWAL
JHILMIL 30-E ALKA AHUJA
SHAHDARA 31-E NIRMAL JAIN
NEW SEEMAPUR 34-E KRISHNA MISHRA
SEELAMPUR 42-E SEEMA SHARMA
BHAJAN PURA 44-E GURJEET KAUR
YAMUNA VIHAR 45-E PRAMOD GUPTA
GHONDA 46-E SMT. DURGESH TIWARI
BRAHM PURI 47-E RAJKUMAR BALLAN
KARDAM PURI 49-E MUKESH BANSAL
BABARPUR 50-E KUSUM TOMAR
JANTA COLONY 51-E SACHIN SHARMA
SABOLI 54-E HARI PRAKASH BAHADUR
SHIV VIHAR 56-E RENU DEVI
SONIA VIHAR 60-E SUSHMA MISHRA
KHAJOORI KHAS 63-E RAJKUMAR JHA
MAYUR VIHAR PHASE 01-E KIRAN VAIDH
DALLUPURA 05-E RAJIV CHOWDARY
KALYANPURI 08-E MANOJ MEHRA
KISHAN KUNJ 13-E HIMANSHI PANDEY
LAKSHMI NAGAR 14-E SANTHOSH PAL
SHAKARPUR 15-E NITTU TRIPATH
PANDAV NAGAR 16-E GOBIND AGRAWAL
PREET VIHAR 20-E BABITA CHOPRA
KRISHNA NAGAR 21-E SANDEEP KAPOOR
GHONDLI 23-E DEEPAK MALHOTRA
GEETA COLONY . 24-E NEEMA BAGHAT
SHASTRI PARK 25-E ROMESH GUPTA
KANTI NAGAR 26-E KANCHAN MAHESWARI
DILSHAD COLONY 28-E INDRA JHA
VIVEK VIHAR 29-E SANJAY GOYAL
NAND NAGRI 32-E BHARAT MEHORE
SUNDER NAGRI 33-E RAVI KOLI
DILSHAD GARDEN 35-E VEER SINGH PANWAR
ASHOK NAGAR 36-E REENA MAHESWARI
RAM NAGAR 37-E PARVESH SHARMA
ROHTAS NAGAR 38-E SUMAN LATA NAGAR
WELCOME COLONY 39-E AJAY SHARMA
MAUJPUR 40-E SUMAN SHARMA
CHAUHAN BANGER 41-E SARTAJ AHMED
GAUTAM PURI 43-E K.K.AGARWAL
SUBHASH MOHALLA 48-E MITHLESH PANDEY
JOHARIPUR 52-E KANIAYHA LAL
GOKAL PURI 53-E NIRMALA JATAV
HARSH VIHAR 55-E CH BIJENDRE
KARAWAL NAGAR EAST 57-E PUNIT SHARMA
MUSTAFABAD 58-E SABRA MALIK
NEHRU VIHAR 59-E ARUN BHATI
KARAWAL NAGAR WE 61-E SATYAPAL SINGH
SADATPUR 62-E NEETA BISTH
SRI RAM COLONY 64-E KUSUM TIWARI
MANDAWALI 09-E SASHI CHANDNA
MAYUR VIHAR PHASE II 11-E BHAVNA MALIK
ANARKALI 22-E REKHA DIKSHIT

 

VADIPUR 001-S SUNI I HA KANGRA
PUNJABI BAGH 002-S KAILASH SAKLA
RAGHUBIR NAGAR 004-S POORVA SANKLA
KHYALA 008-S SAVITA SANJAY YADAV
SUBHASH NAGAR 009-S GAGAN SHAINI
NANGAL RAYA 010-S KIRAN CHOPRA
KESHOPUR 012-S SHWETA SAINI
JANAKPURI WEST 015-S NARENDRA CHAWLA
MILAP NAGAR 018-S VEENA SABRAWAL
RANHOLA 019-S ROHIT SEHRAWAT
VIKASPURI 020-S SARITAJINDAL
-IASTSAL 021-S HARISH HARJAI
VIKAS NAGAR 023-S RANDHIR KALLU
BAPRAULA 024-S SANJU BALA
MOHAN GARDEN- NORTH 026-S BABITA
NAWADA 027-S RAMESH GEHLOT
UTTAMNAGAR 028-S ABHA CHAUHAN
BINDAPUR 029-S RAJIV AHLAWAT
DABRI 030-S REKHA CHAUHAN
SAGARPUR- EAST 032-S POONAM JINDAL
KAKRAULA 035-5 RAJ DUTT GEHLOT
MATIALA 037-S SURINDER MATIYALA
DWARKA-B 038-S KAMAUEET SEHRAWAT
GHUMANHERA 040-S NARESH MAAN
DICHAON KALAN 042-S SANDEEP SHOKEN
NAJAFGARH 043-S SUDHA SHARMA
ROSHANPURA 044-S SATPAL MALIK
ISAPUR 045-S SUMAN LATA DAGAR
RAJ NAGAR 046-S BUPINDER GUPTA
DWARKA-C 047-S SUSHMA GODRA
BIJWASAN 048-S JAIVEER RANA
KAFASHEDA 049-S SUNITA YADAV
SADH NAGAR 053-S INDRA KAUR
PALAM 054-S AMAN JANGAA
DARIYA GANJ 055-S MEETA BHAMBRI
KASTURBA NAGAR 058-S SEEMA MALIK
KOTLA MUBARAKPUR 060-S VINOD KAROTIA
VASANT VIHAR 064-S MANISH AGARWAL
R.K.PURAM 065-S TULSI JOSHI
MUNIRKA 066-S BAGATH SINGH TOKAS
MEHRULI 068-S AARTI
DA.KSHIPURI 374-S VIVAK KALOSIA
TIGRI 075-S MEERA PAHARIA
DEOLI 076-S ANITA SINGAL
MADANGIR 079-S SUBHASH NAGAR
PUSH VIHAR 080-S REKHA SANKLA
TUGHLAKABAD EXTENSION 082-S POONAM BHATI
SANGAM VIHAR-D 084-S SHWETA MISHRA
GREATER KAILASH 086-S SHEKHA RAI
CHITARANJAN PARK 087-S SUBHASH BARANA
SHRI NIWASPURI 089-S RAJPAL SINGH
TUGHLAKABAD 093-S SUMAN VIDHURI
BADARPUR 095-S RAJU NIRMAL
MOLADBAND 096-S MAHESH KUMAR LOHIA
HARI NAGAR-B 097-S ANAMIKA MITHILESH
JAIT PUR 098-S K.K. SUKHLA
OM VIHAR 099-S VIAJAINDARI AWANA
ZAKIR NAGAR 100-S KUWAR RAFI
RAJA GARDEN 003-S SHUSHMA CHOPRA
RAJOURI GARDEN 005-S Col. OBEROI
TAGORE GARDEN 006-S NARMTA DANG
VISHNU GARDEN 007-S SATYPAL CHERWAL
MAHAVIR NAGAR 014-S REETA OBEROI
JANAKPURI SOUTH 016-S VEENA SHARMA
SITAPURI 017-S SANDEEP JAIN
SAINIK ENCLAVE 022-S REETA VINAY GOUR
MOHAN GARDEN-SOUTH 025-S SHYAM MISHRA
SAGARPUR-WEST 031-S MUKESH SYRYAN
MANGLAPURI 033-S KRISHNA KUMAR GODRA
NANGLI SAKRAWATI 034-S PRIYANKA VERMA
DWARKA – A 036-S NITIKA SHARMA
GOPAL NAGAR 041-S ANTIM GAHLOT
MAHIPALPUR 050-S INDRAJEET SAHRAWAT
MADHU VIHAR 051-S MAMTA DHAMA
SIDHARTH NAGAR 056-S VINITAJATAV
LAJPAT NAGAR 057-S SUNIL SAHADEV
ANDREWS GANJ 059-S RAJEEV RANA
SAFDARJUNG ENCLAVE 061-S RADHIKA FOGAT
HAUZ KHAS 062-S ANIL SHARMA
MALVIYA NAGAR 063-S DR. NANDINI SHARMA
LADO SARAI 067-S PINKI KUMARI
VASANT KUNJ 069-S MANOJ MEHALAVAT
CHHATARPUR 070-S ANITA TAWAR
SAID UL AJAIB 071-S SANJAY THAKUR
BHATI 072-S MAHESH TAWAR
AYA NAGAR 073-S JAGDISH LOHIYA
SANGAM VIHAR-A 077-S CHANDAN CHOUDHARY
SANGAM VIHAR-B 078-S MAYA BISHT
KHANPUR 081-S SURESH CHANDRA GUPTA
SANGAM VIHAR-C 083-S SANTOSH JHA
SANGAM VIHAR-E 085-S DEEPAK JAIN
CHIRAG DELHI 088-S PRATIBHA SURAJ CHOUHAN
GOVIND PURI 091-S RAVINDRA KUMAR
HARKESH NAGAR 092-S VINOD TENDULKAR
PUL PEHLADPUR 094-S SANJU RANI
ABUL FAZAL ENCLAVE 102-S JAMAL HAIDAR
MADANPUR KHADAR EAST 103-S SANTOSH DEVI
MADANPUR KHADAR WEST 104-S KAMLESH DEVI
KHAYALA 008-S BABLI CHANDELA
CHAWLA 039-S PAWAN SHARMA
MAHAVEER ENCLAVE 052-S RAJKUMAR GURJAR
SARITA VIHAR 101-S DR. SUNITA SINGH
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