MCD election 2017: List of all wards, BJP candidates for Delhi civic polls and their performance

BJP wants to win the upcoming MCD election to send a strong message to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party and Congress. The ruling party in the three civic bodies of Delhi does not want to lose its winning momentum following stupendous success in the recently-concluded Uttar Pradesh and Uttarakhand Assembly elections. BJP president Amit Shah has himself looked after the preparations for the civic polls.
Fielding right candidates is the key to winning any election. BJP had surprised everyone by announcing that it would not field sitting councilors and decided to go with new faces.
However, BJP is well aware of the incumbency factor. This is evident as Delhi BJP chief Manoj Tiwari himself has said the performance of his party-run civic bodies was not up to the “high standard” the BJP has set for itself. He, however, voiced confidence that Prime Minister Narendra Modi’s image will make it win the MCD polls for the third time in a row. Elections to 272 wards of north, east and south municipal corporations will be held on April 23 and the results will come out on April 26. While NDMC and SMDC have 104 seats each, EDMC has 64 seats.
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Here’s the complete list of BJP candidates
|Ward Name
|Ward No.
|Name of Candidates
|BAKHTAWARPUR
|002-N
|SUNIT CHAUCHAN
|BANKNER
|005-N
|VINOD BHARADWAJ
|KADIPUR
|006-N
|URMILA RANA
|BURARI
|007-N
|ANIL TYAGI
|TIMARPUR
|012-N
|KALPNA KUMARI
|ROH INI-B
|025-N
|KANIKA JAIN
|BUDH VHAR
|027-N
|GAYTRI GARG
|RITHALA
|028-N
|ARUN LUCKY
|NANGAL THAKRAN
|029-N
|AARTI PARASHAR
|POOTH KHURD
|031-N
|ANJU DEVI
|MUNDKA
|039-N
|GAJENDRA SINGH DARAL
|AMAN VIHAR
|041-N
|RATAN LAL
|KIRARI SULEMAN NAGAR
|042-N
|URMILA CHOUDHARY
|MUBARAK PUR DABAS
|044-N
|POONAM PARASAR JHA
|MANGOLPURI-D
|046-N
|PUSHPA LOH ERA
|PEERA GARHI
|050-N
|VINAY RAWAT
|NIHAL VIHAR
|051-N
|SHIVANGI PANDEY
|LAKSHMI PARK
|052-N
|VIJENDRA SHOUKEEN
|MANGOLPURI-A
|054-N
|NEETA RUKHAR
|MANGOLPURI-B
|055-N
|VIJAY RAJ
|MANGOLPURI-C
|056-N
|PRIYANKA
|ROH INI-F
|057-N
|PREETI AGRAWAL
|ROH INI-G
|058-N
|CHITRA AGRAWAL
|ROH INI-H
|059-N
|AALOK SHARMA
|SARASWATI VIHAR
|065-N
|NEERAJ GUPTA
|PASCH I M VI HAR
|067-N
|PUNEET VOH RA
|KOHAT ENCLAVE
|068-N
|MINAKSHI BENIWAL
|SAWAN PARK
|073-N
|MANJU KHANDELWAL
|KAMLA NAGAR
|078-N
|JOGIRAM JAIN
|SADAR BAZAR
|080-N
|JAI PRAKASH (J P)
|KISHAN GANJ
|081-N
|MONIKA CHABRA
|AJMERI GATE
|086-N
|SATISH GUPTA
|QURAISH NAGAR
|089-N
|RUBINA
|RAMESH NAGAR
|101-N
|BINA VIRMANI
|NARELA
|01-N
|SAVITA KHATRI
|ALIPUR
|03-N
|NISHAN MANN
|HOLAMBI KHURD
|04-N
|SHEELA RANI
|JHARODA
|08-N
|REKHA SINHA
|KAMALPUR
|09-N
|KASHTUB ANAND BALODHI
|SANT NAGAR
|10-N
|KALPANA JHA
|MUKUNDPUR
|11-N
|INDER SINGH
|MALKA GANJ
|13-N
|MADAN RUKHAR
|MUKHERJEE NAGAR
|15-N
|POOJA MADAN
|SARIA PIPAL THALA
|16-N
|MANGAT RAM
|ADARSH NAGAR
|17 N
|GARIMA GUPTA
|DHIRPUR
|18-N
|NAVIN TYAGI
|SARUP NAGAR
|19-N
|PUSHPA CHAUDHARY
|SWAMI SARWANAND COLC
|20-N
|VIJAY BHAGAT
|JAHANGIRPURI
|21-N
|SANGEETA BAJAJ
|BHALSWA
|22-N
|SURENDER KHARAB
|SAMAYPUR BADLI
|23-N
|SUMAN YADAV
|ROHINI-A
|24-N
|VINOD MOHINDRU
|VIJAY VIHAR
|26-N
|MANISH CHAUDHARY
|BAWANA
|30-N
|BRAM PRAKASH
|ROHINI-C
|32-N
|RAKESH KUMAR GOYAL
|BEGUMPUR
|33-N
|KIRAN YADAV
|ROHINI-D
|34-N
|ANAND ARYA
|KANJHAWALA
|35-N
|POONAM DABAS
|RANI KHERA
|36-N
|JAYENDRA KUMAR DABAS
|NANGLOI
|37-N
|JOYATI SATISH RACHHOYA
|NILOTHI
|38-N
|KUUEET KAUR
|NITHARI
|40-N
|SONA RANJEET CHAUDHARY
|PREM NAGAR
|43-N
|ARUN PRADHAN
|SULTANPURI-A
|45-N
|NITIN NAWARIYA
|SULTANPURI-B
|47-N
|SOHAN LAL FOUGI
|SULTANPURI-C
|48-N
|KRITI RISHI BAMDIA
|NANGLOI JAT
|49-N
|MOHIT VALMIKI
|ROHINI- E
|53-N
|SARUJ BALA JAIN
|HAIDERPUR
|61-N
|SURJIT THAKUR
|SHALIMAR BAGH NORTH
|62-N
|RENU JAJU
|SHALIMAR BAGH SOUTH
|63-N
|TILAK RAJ KATARIA
|PITAMPURA
|64-N
|ANJU JAIN
|RANI BAGH
|66-N
|POOJA SEHGAL
|KOHAT ENCLAVE
|68-N
|MINAKSHI BANIWAL
|SHAKUR PUR
|69-N
|ANU PAWAR
|RAM PURA
|70-N
|SUNDER BASOYA
|TRI NAGAR
|71-N
|MANJU SHARMA
|WAZIR PUR
|72-N
|HARISH SHARMA
|NIMRI COLONY
|74-N
|MAMTA DEKHA
|ASHOK VIHAR
|75-N
|YOGESH VERMA
|SANGAM PARK
|76-N
|HARI SHANKAR
|MODEL TOWN
|77-N
|SEEMA GUPTA
|SHASTRI NAGAR
|79-N
|SANEH BANSAL
|KISHAN GANJ
|81-N
|ANURADHA SHARMA
|ANAND PARBAT
|82-N
|GEETA BHERVA
|CIVIL LINES
|83-N
|AVTAR SINGH
|CHANDNI CHOWK
|84-N
|RAVI CAPTAIN
|JAMA MASJID
|85-N
|ASHA VERMA
|BAZAR SITARAM
|87-N
|SONIA SHRIVASTAV
|DELHI GATE
|88-N
|FAMUDIN SAFI
|BALLIMARAN
|90-N
|SHIV SHANKER SHARMA
|RAM NAGAR
|91-N
|KANTA SOIANKI
|KAROL BAGH
|92-N
|RAJESH LAWODIA
|PAHARGANJ
|93-N
|BABITA BHARIJA
|DEVNAGAR
|94-N
|DURGA PIPAL
|EAST PATEL NAGAR
|95-N
|RAMESH VALMIKI
|RANJEETH NAGAR
|96-N
|TEJ RAM FOUR
|BAUEET NAGAR
|97-N
|SUNITHA GABAR
|WEST PATELNAGAR
|98-N
|ADESH GUPTA
|KARAMPURA
|99-N
|SUNITHA MISRA
|MOTI NAGAR
|100-N
|VIPAN MALHOTRA
|NARAYANA
|104-N
|SHAAL BIHARI GOWSWAMI
|ROHINI – I
|060-N
|RITU GOYAL
|RANI BAGH
|066-N
|VANDANA JAITLY
|INDER PURI
|103-N
|SUNITA KAUSHIK
|TRILOKPURI EAST
|2-E
|RAJESH PARCHA
|TRILOKPURI WEST
|3-E
|SAROJ SINGH
|NEW ASHOK NAGAR
|4-E
|RAJANI PANDEY
|GHAROLI
|6-E
|CHANCHALJOSHI
|KONDLI
|7-E
|ATUL GUPTA
|VINOD NAGAR
|10-E
|RAVI NEGI
|PATPAR GANJ
|12-E
|VIPIN BIHARI
|VISHWAS NAGAR
|17-E
|ANJU KAMALKANT
|ANAND VIHAR
|18-E
|GUNJAN GUPTA
|I P EXTENSION
|19-E
|APARNA GOYAL
|RAGHUBARPURA
|27-E
|SHYAM SUNDER AGARWAL
|JHILMIL
|30-E
|ALKA AHUJA
|SHAHDARA
|31-E
|NIRMAL JAIN
|NEW SEEMAPUR
|34-E
|KRISHNA MISHRA
|SEELAMPUR
|42-E
|SEEMA SHARMA
|BHAJAN PURA
|44-E
|GURJEET KAUR
|YAMUNA VIHAR
|45-E
|PRAMOD GUPTA
|GHONDA
|46-E
|SMT. DURGESH TIWARI
|BRAHM PURI
|47-E
|RAJKUMAR BALLAN
|KARDAM PURI
|49-E
|MUKESH BANSAL
|BABARPUR
|50-E
|KUSUM TOMAR
|JANTA COLONY
|51-E
|SACHIN SHARMA
|SABOLI
|54-E
|HARI PRAKASH BAHADUR
|SHIV VIHAR
|56-E
|RENU DEVI
|SONIA VIHAR
|60-E
|SUSHMA MISHRA
|KHAJOORI KHAS
|63-E
|RAJKUMAR JHA
|MAYUR VIHAR PHASE
|01-E
|KIRAN VAIDH
|DALLUPURA
|05-E
|RAJIV CHOWDARY
|KALYANPURI
|08-E
|MANOJ MEHRA
|KISHAN KUNJ
|13-E
|HIMANSHI PANDEY
|LAKSHMI NAGAR
|14-E
|SANTHOSH PAL
|SHAKARPUR
|15-E
|NITTU TRIPATH
|PANDAV NAGAR
|16-E
|GOBIND AGRAWAL
|PREET VIHAR
|20-E
|BABITA CHOPRA
|KRISHNA NAGAR
|21-E
|SANDEEP KAPOOR
|GHONDLI
|23-E
|DEEPAK MALHOTRA
|GEETA COLONY .
|24-E
|NEEMA BAGHAT
|SHASTRI PARK
|25-E
|ROMESH GUPTA
|KANTI NAGAR
|26-E
|KANCHAN MAHESWARI
|DILSHAD COLONY
|28-E
|INDRA JHA
|VIVEK VIHAR
|29-E
|SANJAY GOYAL
|NAND NAGRI
|32-E
|BHARAT MEHORE
|SUNDER NAGRI
|33-E
|RAVI KOLI
|DILSHAD GARDEN
|35-E
|VEER SINGH PANWAR
|ASHOK NAGAR
|36-E
|REENA MAHESWARI
|RAM NAGAR
|37-E
|PARVESH SHARMA
|ROHTAS NAGAR
|38-E
|SUMAN LATA NAGAR
|WELCOME COLONY
|39-E
|AJAY SHARMA
|MAUJPUR
|40-E
|SUMAN SHARMA
|CHAUHAN BANGER
|41-E
|SARTAJ AHMED
|GAUTAM PURI
|43-E
|K.K.AGARWAL
|SUBHASH MOHALLA
|48-E
|MITHLESH PANDEY
|JOHARIPUR
|52-E
|KANIAYHA LAL
|GOKAL PURI
|53-E
|NIRMALA JATAV
|HARSH VIHAR
|55-E
|CH BIJENDRE
|KARAWAL NAGAR EAST
|57-E
|PUNIT SHARMA
|MUSTAFABAD
|58-E
|SABRA MALIK
|NEHRU VIHAR
|59-E
|ARUN BHATI
|KARAWAL NAGAR WE
|61-E
|SATYAPAL SINGH
|SADATPUR
|62-E
|NEETA BISTH
|SRI RAM COLONY
|64-E
|KUSUM TIWARI
|MANDAWALI
|09-E
|SASHI CHANDNA
|MAYUR VIHAR PHASE II
|11-E
|BHAVNA MALIK
|ANARKALI
|22-E
|REKHA DIKSHIT
|VADIPUR
|001-S
|SUNI I HA KANGRA
|PUNJABI BAGH
|002-S
|KAILASH SAKLA
|RAGHUBIR NAGAR
|004-S
|POORVA SANKLA
|KHYALA
|008-S
|SAVITA SANJAY YADAV
|SUBHASH NAGAR
|009-S
|GAGAN SHAINI
|NANGAL RAYA
|010-S
|KIRAN CHOPRA
|KESHOPUR
|012-S
|SHWETA SAINI
|JANAKPURI WEST
|015-S
|NARENDRA CHAWLA
|MILAP NAGAR
|018-S
|VEENA SABRAWAL
|RANHOLA
|019-S
|ROHIT SEHRAWAT
|VIKASPURI
|020-S
|SARITAJINDAL
|-IASTSAL
|021-S
|HARISH HARJAI
|VIKAS NAGAR
|023-S
|RANDHIR KALLU
|BAPRAULA
|024-S
|SANJU BALA
|MOHAN GARDEN- NORTH
|026-S
|BABITA
|NAWADA
|027-S
|RAMESH GEHLOT
|UTTAMNAGAR
|028-S
|ABHA CHAUHAN
|BINDAPUR
|029-S
|RAJIV AHLAWAT
|DABRI
|030-S
|REKHA CHAUHAN
|SAGARPUR- EAST
|032-S
|POONAM JINDAL
|KAKRAULA
|035-5
|RAJ DUTT GEHLOT
|MATIALA
|037-S
|SURINDER MATIYALA
|DWARKA-B
|038-S
|KAMAUEET SEHRAWAT
|GHUMANHERA
|040-S
|NARESH MAAN
|DICHAON KALAN
|042-S
|SANDEEP SHOKEN
|NAJAFGARH
|043-S
|SUDHA SHARMA
|ROSHANPURA
|044-S
|SATPAL MALIK
|ISAPUR
|045-S
|SUMAN LATA DAGAR
|RAJ NAGAR
|046-S
|BUPINDER GUPTA
|DWARKA-C
|047-S
|SUSHMA GODRA
|BIJWASAN
|048-S
|JAIVEER RANA
|KAFASHEDA
|049-S
|SUNITA YADAV
|SADH NAGAR
|053-S
|INDRA KAUR
|PALAM
|054-S
|AMAN JANGAA
|DARIYA GANJ
|055-S
|MEETA BHAMBRI
|KASTURBA NAGAR
|058-S
|SEEMA MALIK
|KOTLA MUBARAKPUR
|060-S
|VINOD KAROTIA
|VASANT VIHAR
|064-S
|MANISH AGARWAL
|R.K.PURAM
|065-S
|TULSI JOSHI
|MUNIRKA
|066-S
|BAGATH SINGH TOKAS
|MEHRULI
|068-S
|AARTI
|DA.KSHIPURI
|374-S
|VIVAK KALOSIA
|TIGRI
|075-S
|MEERA PAHARIA
|DEOLI
|076-S
|ANITA SINGAL
|MADANGIR
|079-S
|SUBHASH NAGAR
|PUSH VIHAR
|080-S
|REKHA SANKLA
|TUGHLAKABAD EXTENSION
|082-S
|POONAM BHATI
|SANGAM VIHAR-D
|084-S
|SHWETA MISHRA
|GREATER KAILASH
|086-S
|SHEKHA RAI
|CHITARANJAN PARK
|087-S
|SUBHASH BARANA
|SHRI NIWASPURI
|089-S
|RAJPAL SINGH
|TUGHLAKABAD
|093-S
|SUMAN VIDHURI
|BADARPUR
|095-S
|RAJU NIRMAL
|MOLADBAND
|096-S
|MAHESH KUMAR LOHIA
|HARI NAGAR-B
|097-S
|ANAMIKA MITHILESH
|JAIT PUR
|098-S
|K.K. SUKHLA
|OM VIHAR
|099-S
|VIAJAINDARI AWANA
|ZAKIR NAGAR
|100-S
|KUWAR RAFI
|RAJA GARDEN
|003-S
|SHUSHMA CHOPRA
|RAJOURI GARDEN
|005-S
|Col. OBEROI
|TAGORE GARDEN
|006-S
|NARMTA DANG
|VISHNU GARDEN
|007-S
|SATYPAL CHERWAL
|MAHAVIR NAGAR
|014-S
|REETA OBEROI
|JANAKPURI SOUTH
|016-S
|VEENA SHARMA
|SITAPURI
|017-S
|SANDEEP JAIN
|SAINIK ENCLAVE
|022-S
|REETA VINAY GOUR
|MOHAN GARDEN-SOUTH
|025-S
|SHYAM MISHRA
|SAGARPUR-WEST
|031-S
|MUKESH SYRYAN
|MANGLAPURI
|033-S
|KRISHNA KUMAR GODRA
|NANGLI SAKRAWATI
|034-S
|PRIYANKA VERMA
|DWARKA – A
|036-S
|NITIKA SHARMA
|GOPAL NAGAR
|041-S
|ANTIM GAHLOT
|MAHIPALPUR
|050-S
|INDRAJEET SAHRAWAT
|MADHU VIHAR
|051-S
|MAMTA DHAMA
|SIDHARTH NAGAR
|056-S
|VINITAJATAV
|LAJPAT NAGAR
|057-S
|SUNIL SAHADEV
|ANDREWS GANJ
|059-S
|RAJEEV RANA
|SAFDARJUNG ENCLAVE
|061-S
|RADHIKA FOGAT
|HAUZ KHAS
|062-S
|ANIL SHARMA
|MALVIYA NAGAR
|063-S
|DR. NANDINI SHARMA
|LADO SARAI
|067-S
|PINKI KUMARI
|VASANT KUNJ
|069-S
|MANOJ MEHALAVAT
|CHHATARPUR
|070-S
|ANITA TAWAR
|SAID UL AJAIB
|071-S
|SANJAY THAKUR
|BHATI
|072-S
|MAHESH TAWAR
|AYA NAGAR
|073-S
|JAGDISH LOHIYA
|SANGAM VIHAR-A
|077-S
|CHANDAN CHOUDHARY
|SANGAM VIHAR-B
|078-S
|MAYA BISHT
|KHANPUR
|081-S
|SURESH CHANDRA GUPTA
|SANGAM VIHAR-C
|083-S
|SANTOSH JHA
|SANGAM VIHAR-E
|085-S
|DEEPAK JAIN
|CHIRAG DELHI
|088-S
|PRATIBHA SURAJ CHOUHAN
|GOVIND PURI
|091-S
|RAVINDRA KUMAR
|HARKESH NAGAR
|092-S
|VINOD TENDULKAR
|PUL PEHLADPUR
|094-S
|SANJU RANI
|ABUL FAZAL ENCLAVE
|102-S
|JAMAL HAIDAR
|MADANPUR KHADAR EAST
|103-S
|SANTOSH DEVI
|MADANPUR KHADAR WEST
|104-S
|KAMLESH DEVI
|KHAYALA
|008-S
|BABLI CHANDELA
|CHAWLA
|039-S
|PAWAN SHARMA
|MAHAVEER ENCLAVE
|052-S
|RAJKUMAR GURJAR
|SARITA VIHAR
|101-S
|DR. SUNITA SINGH