MCD election 2017: List of all wards, BJP candidates for Delhi civic polls and their performance

BJP wants to win the upcoming MCD election to send a strong message to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party and Congress. The ruling party in the three civic bodies of Delhi does not want to lose its winning momentum following stupendous success in the recently-concluded Uttar Pradesh and Uttarakhand Assembly elections. BJP president Amit Shah has himself looked after the preparations for the civic polls.

Fielding right candidates is the key to winning any election. BJP had surprised everyone by announcing that it would not field sitting councilors and decided to go with new faces.

However, BJP is well aware of the incumbency factor. This is evident as Delhi BJP chief Manoj Tiwari himself has said the performance of his party-run civic bodies was not up to the “high standard” the BJP has set for itself. He, however, voiced confidence that Prime Minister Narendra Modi’s image will make it win the MCD polls for the third time in a row. Elections to 272 wards of north, east and south municipal corporations will be held on April 23 and the results will come out on April 26. While NDMC and SMDC have 104 seats each, EDMC has 64 seats.

Here’s the complete list of BJP candidates

