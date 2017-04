MCD election 2017: List of all wards, AAP candidates for Delhi civic polls and their performance

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and his Aam Aadmi Party (AAP) is leaving no stone unturned to make sure that they secure votes from every strata of the society in the national capital.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and his Aam Aadmi Party (AAP) is leaving no stone unturned to make sure that they secure votes from every strata of the society in the national capital. The party has promised to make Delhi free of vector-borne diseases, garbage problem and put an end to corruption in the three civic bodies. Kejriwal has accused the BJP of trying to cover up its corruption in the three municipal corporations by projecting the name of Prime Minister Narendra Modi ahead of the civic polls, and asserted that the strategy would not work. If AAP manages to get a favourable manadate in these elections, it will boost its popularity across India before Gujarat Assembly elections and the crucial 2019 Lok Sabha elections. Elections to 272 wards of north, east and south municipal corporations will be held on April 23 and the results will come out on April 26. While NDMC and SMDC have 104 seats each, EDMC has 64 seats.

Here’s the complete list of AAP candidates

Ward Name Ward No. Name of Candidates Delhi Gate 88-N Riyaz Chaudhary Quraish Nagar 89-N Shahil Quraishi Bawana 30-N Ramesh Sehrawat Rohni-I 60-N Neeru Agarwal Isapur 45-S Kavita Dagar Rohini-B 25-N Anu Bindal Sultanpuri A 45-N Sanjay Khidwaliya Sultanpuri B 47-N Nand Ram Bagdi Sultanpuri C 48-N Baby Dev Nagar 94-N Jyoti Bariwal Ranjit Nagar 96-N Jasbeer Kaur Inderpuri 103-N Sangeeta Bansal G.T.B Nagar 14-N Vishal Chopra Mangla Puri 33-S Narendra Kumar

Adarsh Nagar 017 N Meena Verma PITAMPURA 064-N Sangeeta Goel ASHOK VIHAR 075-N Harinder Singh Jama Masjid 085-N Hameed Begam LAKSHMI PARK 052-N Pappu Chhilwal Nangloi Jat 049-N Sanjay Kumar NIHAL VIHAR 051-N Nirmala Poswal Narela 001-N Kavita Khatri MANGOLPURI-B 055-N Tara Chand ROHINI-A 024-N Rakesh Garg RAM NAGAR 091-N Sobha Devi ROHINI-D 034-N Bhagwan Solanki NAND NAGRI 032-E Ramesh Vishwas Nagar 017-E Kunti Verma ANAND VIHAR 018-E Ritu Kapoor PREET VIHAR 020-E Mridula Rastogi GEETA COLONY 024-E Pooja Chhabra DILSHAD COLONY 028-E Heenu Mahajan VIVEK VIHAR 029-E Ritesh Chaturvedi JHILMIL 030-E Nisha Sharma SHAHDARA 031-E Surendra Gupta GHONDA 046-E Pushpa Rani BHAJAN PURA 044-E Asha Tomar MANDAWALI 009-E Aruna Tomar ASHOK NAGAR 036-E Rajlesh KONDLI 005-E Parmal Dhedha GHAROLI 006-E Anita Bhatt DALLUPURA 007-E Rahul Chaudhary Madipur 001-S Jai Shree Jalutharia PUNJABI BAGH 002-S Khajan Singh RAGHUBIR NAGAR 004-S Shakuntala Nagar BAPRAULA 024-S Poonam Solanki HASTSAL 021-S Ashok Saini RANHOLA 019-S Harender Sehrawat Vikaspuri 020-S Leena Oswal VIKAS NAGAR 022-S Nirmala Kumari SAINIK ENCLAVE 023-S Ashok Pradhan BINDAPUR 029-S Deshraj Raghav MOHAN GARDEN-NORTH 026-S Shakuntala Fauji NAWADA 027-S Balraj Sharma Uttam Nagar 028-S Sunita Khanna MOHAN GARDEN-SOUTH 025-S Sangeet Shukla ANDREWS GANJ 059-S Sumit Sharma DWARKA-C 047-S Kavita Devi Lado Sarai 068-S Rajni Rammi VASANT KUNJ 069-S Asha Pawar HAUZ KHAS 062-S Jagat Bushan Saini SAFDARJUNG ENCLAVE 061-S Sarita Fogat Deoli 077-S Govind Kaushik

Alipur 03 N Meenu Khatri Bankner 05 N Ram Narayan Bhardwaj Sant Nagar 10 N Poonam Balram Jha Burari 07 N Asit Kumar Yadav Dhirpur 18 N Gurmeet Arora Sarai Pipal Thala 16 N Rajeev Bansal Bhalswa 22 N Satish Kumar Vijay Vihar 26 N Surender Solanki Budh Vhar 27 N Bala Jain Kanjhawala 35 N Neelam Rana Rani Khera 36 N Krishna Kumar Rathi Nangloi 37 N Latesh Rani Nilothi 38 N Babeena Shokeen Mundka 39 N Anil Lakra Prem Nagar 43 N Surjeet Singh Panwar Peera Garhi 50 N Sunny Khera Rohini E 53 N Neha Tyagi Mangolpuri C 56 N Munni Devi Rohini F 57 N Abhinav Mishra Rohini G 58 N Dipanshi Bansal Rohini H 59 N Manish Goel Haiderpur 61 N Surender Singh Shalimar Bagh�North 62 N Sunita Mishra Shalimar Bagh�South 63 N Kamlesh Java Nimri Colony 74 N Neetu Rani Sangam Park 76 N Rinku Mathur Model Town 77 N Swati Sachdeva Chandni Chowk 84 N Naren Bhikuram Jain Ajmeri Gate 86 N Rakesh Kumar Ballimaran 90 N Mohammad Sadiq Baljit Nagar 97 N Reema Pihal Karampura 99 N Gunjan Goel Moti Nagar 100 N Kuldeep Channana Ramesh Nagar 101 N Bindiya Malhotra Mayur Vihar Phase I 01 E Anita Ujjainwal Trilokpuri West 03 E Pushpa Bairwa Pandav Nagar 16 E R P Singh Krishna Nagar 21 E Naveen Gupta Anarkali 22 E Namita Behl Kanti Nagar 26 E Vandana Rani Raghubarpura 27 E Gaurav Sharma Ram Nagar 37 E Ashok Gaur Rohtash Nagar 38 E Kavita Tayal Welcome Colony 39 E Gurvinder Singh Maujpur 40 E Reshma Seelampur 42 E Aasma Masood Babarpur 50 E Satywati Sharma Mustafabad 58 E Shakeela Begum Raja Garden 03 S Anita Prabhakar Khyala 08 S Umesg Singh Vishnu Garden 07 S Sukhpal Hari Nagar A 10 S Ruchita Tomar Keshopur 12 S Narendra Pal Kaur Tilak Nagar 13 S Gurmukh Singh (Bittoo) Mahavir Nagar 14 S Manisha mannu Janakpuri South 16 S Aruna Sharma Milap Nagar 18 S Meera Shukla Sainik Enclave 22 S Sushma Vikas Nagar 23 S Ashok Saini Sagarpur East 32 S Geeta Rajput Dichaon Kalan 42 S Manjeev Rai Najafgarh 43 S Rajni Rishi Roshanpura 44 S Naresh Sharma Raj Nagar 46 S Poonam Bharadwaj Bijwasan 48 S Narender Rana Mahipalpur 50 S Vikas Sehrawat Sadh Nagar 53 S Anju Saini Lajpat Nagar 57 S Sachin Shah Sidharth Nagar 56 S Babita Malviya Nagar 63 S Monica Lado Sarai 67 S Krishna Vati Chhatarpur 70 S Pinki Tyagi Said Ul Ajaib 71 S Surender Balhara Aya Nagar 73 S Naresh Lohmod Sangam Vihar C 83 S Jitendra Singh Sangam Vihar D 84 S Urmila Yadav Greater Kailash 86 S Sneh Pawar Chitaranjan Park 87 S KS Lamba Chirag Delhi 88 S Pooja Jakhar Sri Niwas Puri 89 S Devender Tanwar Kalkaji 90 S Shikha Khurana Govind Puri 91 S Vijya Sheryaar Molarband 96 S Yogendra Vats Hari Nagar B 97 S Sushma Mishra Jaitpur 98 S Chand Vohra Om Vihar 99 S Suman Bhati Sarita Vihar 101 S Juhi Khan Madanpur Khadar East 103 S Kavita Gautam Madanpur Khadar West 104 S Jyoti Bidhuri