MCD, EDMC, NDMC, SDMC Delhi Municipal election results 2012, winners full list from all wards and what is expected in Delhi MCD Elections 2017?

MCD election 2017: Results would be announced on April 26.

MCD Election 2017 in the national capital has become a high-stake battle among BJP, AAP, and Congress. Some other parties looking to make an impact in Delhi politics are Bihar Chief Minister Nitish Kumar-led Janata Dal (United) and Yogendra Yadav-led Swaraj India. For AAP, the election is being dubbed as a referendum on its policies as a ruling party of the Delhi state in the last two years. For the ruling BJP, the Delhi civic polls is not just a test of its 10-year policies but also of the popularity of the Narendra Modi government at the Centre. The third leading contender, Congress, is hoping to win voters from AAP. It should be recalled that AAP had won 67 out of 70 seats in Delhi Assembly election 2015, while the Congress failed to open an account.

Interestingly, probably for the first time, national issues are doing the rounds in a civic body poll which is also being seen as a test of the popularity of national leaders (PM Modi) and even the Delhi CM (Kejriwal). There are 272 seats in three corporations of MCD.

In 2012, BJP won 138 seats out of the total 272, while the Congress had won 77. Here we take a look at who were the winners in 2012,

Results of East Delhi Municipal Corporation (EDMC) Election 2012

Ward No. Ward Name Party Name Winner Candidate Name 209 Mayur Vihar PH-I ( W ) INC Gurmeet Kaur 210 Dallopura ( SCW ) INC Anjana 211 Trilok Puri ( G ) IND Kamal 212 New Ashok Nagar ( W ) BJP Niki Singh 213 Kalyan Puri ( SC ) BJP Raj Kumar 214 Khichri Pur ( G ) IND Vinod Kumar Binny 215 Kondli ( W ) BSP Priyanka Gautam 216 Gharoli ( G ) INC Rajiv Kumar 217 Vinod Nagar ( W ) BJP Sarala Chaudhari 218 Mandawali ( SCW ) BJP Sudeshana 219 Mayur Vihar Phase-II ( G ) BJP Devendera Kumar 220 Patpar Ganj ( W ) BJP Sandhya Verma 221 Kishan Kunj ( G ) BJP Tyagi B.B 222 Laxmi Nagar ( W ) BJP Singh Asha 223 Shakarpur ( G ) BJP Upadhyay Sushil 224 Pandav Nagar ( W ) BJP Gupta Lata 225 Anand Vihar ( G ) BJP Mahindra Kumar Ahuja 226 Vishwash Nagar ( SC ) INC Ratan Singh 227 I.P. Extension ( W ) INC Geeta Sharma 228 Preet Vihar ( G ) INC Gurucharan Singh 229 Krishna Nagar ( W ) BJP Smt. Kalpna Devi Jain 230 Geeta Colony ( G ) IND Sh. Bansi Lal 231 Ghondli ( W ) INC Ms. Ishrat Jahan 232 Anarkali ( G ) BJP Sh. Jai Gopal 233 Dharam Pura ( SCW ) INC Tulshi 234 Gandhi Nagar ( W ) INC Anjana Sharma 235 Azad Nagar ( G ) BJP Jitender 236 Raghubar Pura ( W ) INC Varyam Kaur 237 Shahdara ( SC ) BJP Balbir Singh 238 Jhilmil ( G ) BJP Jitender Singh Shunty 239 Vivek Vihar ( W ) IND Preeti 240 Dilshad Colony ( G ) BJP Ram Narayan Dubey 241 Dilshad Garden ( W ) BJP Swati Gupta 242 New Seemapuri ( G ) BJP Sunil Kumar Jha 243 Nand Nagri ( SCW ) INC Rinku 244 Sunder Nagri ( W ) BJP Kamlesh 245 Durga Puri ( SC ) INC Anil Gautam 246 Ashok Nagar ( G ) BJP Sanjay Surjan 247 Ram Nagar ( W ) BJP Sushma Sharma 248 Welcome Colony ( G ) BJP Harsh Deep Malhotra 249 Chauhan Bangar ( W ) IND Asama Begum 250 Zaffrabad ( G ) BSP Shakila Begum 251 New Usmanpur ( W ) BJP Satya Sharma 252 Maujpur ( G ) BJP Sanjay Jain 253 Bhajanpura ( W ) INC Rekha Rani 254 Brahampuri ( G ) BJP Mahak Singh 255 Ghonda ( SCW ) INC Raj Kumari 256 Yamuna Vihar ( W ) BJP Vijay Laxmi Vahal 257 Subhash Mohalla ( G ) INC Savita Sharma 258 Kardam Puri ( W ) BJP Chanda Sharma 259 Janta colony ( G ) INC Zakir Khan 260 Babarpur ( W ) SP Rekha Vasisht 261 Jiwanpur ( G ) BJP Sanjay Kaushik 262 Gokalpur ( SC ) BSP Choudhary Balraj 263 Saboli ( W ) BJP Deepti Joshi 264 Harsh Vihar ( G ) BJP Manoj Kumar Tyagi 265 Shiv Vihar ( SCW ) BJP Meenakshi 266 Karawal Nagar East ( W ) BJP Usha Devrani Shastri 267 Nehru Vihar ( G ) INC Taj Mohammad 268 Mustafabad ( W ) INC Parveen 269 Khajoori Khas ( G ) INC Aas Mohammad 270 Tukhmirpur ( W ) BJP Anita Sharma 271 Karawal Nagar West ( G ) IND Dharmendra Singh 272 Sonia Vihar ( W ) BJP Annapurna Mishra

Results of North Delhi Municipal Corporation (NDMC) Election 2012

North Delhi Municipal Corporation 1 Narela ( W ) BJP Kesh Rani 2 Bankner ( G ) BJP Mohan Prasad Bhardwaj 3 Alipur ( SCW ) INC Aruna 4 Bakhtawar Pur ( W ) BSP Reeta 5 Bhalswa Jahangir Pur ( SC ) BJP Ram Kishan Bansiwal 6 Mukund Pur ( G ) LJP Gulab Singh 7 Burari ( W ) INC Aman Tyagi 8 Jharoda ( G ) BJP Rajpal Rana 9 Malka Ganj ( SCW ) INC Guddi Devi Jatav 10 Timarpur(W) INC Sunita 11 Mukharjee Nagar (G) BJP Rajni Abbi 12 G.T.B.Nagar (W) BJP Reema Kaur 13 Dhir Pur (G) INC Mukesh Kumar Goel 14 Adarsh Nagar (W) BJP Neelam Bhudhiraja 15 Sarai Pipal Thala ( G ) BSP Parmesh Kumar Chauhan 16 Jahangir Puri – I ( SC ) INC Parma Bhai Solanki 17 Samaypur Badli ( SCW ) BJP Mamta 18 Libas Pur ( W ) BJP Anguri Devi 19 Bhalswa ( G ) INC Ajeet Singh Yadav 20 Jahangir Puri – II ( W ) BJP Satyawati Chauhan 21 Rohini ( G ) BJP Pravesh Wahi 22 Rithala ( W ) INC Shashi 23 Budh Vihar ( G ) BJP Anil Sharma 24 Vijay Vihar ( W ) IND Pushpa 25 Pooth Kalan ( G ) BJP Devender Solanki 26 Sahibabad Daulat Pur ( SC ) INC Sharadhanand Sangwan 27 Begumpur ( W ) BJP Jag Roshani 28 Bawana ( G ) INC Devender Kumar 29 Karala ( W ) INC Manisha 30 Mundaka ( G ) BJP Azad Singh 31 Nangloi Jat West ( SCW ) INC Bhoomi Rachhoya 32 Nilothi ( W ) IND Reeta 33 Pratap Vihar ( G ) BJP Ram Dayal Mahto 34 Nithari ( W ) BJP Nirmala 35 Kirari Suleman Nagar ( SC ) BSP Satyapal Singh 36 Prem Nagar ( G ) BSP Pushpraj 37 Sultanpuri East ( SCW ) BJP Sushila Kumari 38 Mangolpuri North ( W ) BJP Manju Devi 39 Sultanpur Majra ( G ) BSP Prabhu Dayal 40 Sultanpuri South ( W ) BSP Manisha Gupta 41 Guru Harikishan Nagar ( G ) BJP Surender Mohan Pandey 42 Peeragarhi ( SC ) INC Prithvi Singh Rathore 43 Nangloi East ( W ) INC Satyam Yadav 44 Quammruddin Nagar ( G ) BJP Raghuvinder Shokeen 45 Rohini South ( W ) BJP Sanjana Singh 46 Mangolpuri East ( SCW ) INC Seema 47 Mangolpuri ( G ) INC Ashok 48 Mangolpuri West ( W ) BSP Poonam 49 Rohini North ( G ) BJP Vijay Prakash Pandey 50 Rohini Central ( W ) BJP Dr. Shobha Vijender 51 Rohini East ( G ) BJP Tara Chand Bansal 52 Naharpur ( W ) BJP Neelam Goel 53 Pitampura South ( G ) BJP Chandi Ram Chawla 54 Pitampura North ( W ) BJP Rekha Gupta 55 Shalimar Bagh North ( G ) BJP Ram Kishan Singhal 56 Shalimar Bagh South ( W BJP Mamta Nagpal 57 Paschim Vihar South ( G ) BJP Sanjiv Nayyar 58 Paschim Vihar North ( W BJP Renu Kamboj 59 Rani Bagh ( G ) INC Dev Raj Arora 60 Sarswati Vihar ( W ) INC Jyoti Aggarwal 61 Tri Nagar ( G ) IND Suresh Kumar 62 Rampura ( W ) INC Gita Yadav 63 Kohat Enclave ( G ) BJP Tilak Ram Gupta 64 Shakurpur ( SC ) BJP Kishan Lal 65 Nimiri Colony ( SCW ) INC Sonia 66 Sawan Park ( W ) BJP Meera Aggarwal 67 Wazirpur ( G ) BJP Dr. Mahender Nagpal 68 Ashok Vihar ( W ) BJP Poonam Sharma 69 Kamla Nagar ( G ) BJP Arvind Garg 70 Rana Pratap Bagh ( W ) BJP Renu Gupta 71 Sangam Park ( SC ) BJP Madhav Prasad 72 Model Town ( G ) BJP Surender Gupta 73 Shastri Nagar ( W ) BJP Neelam Dhiman 74 Inderlok Colony ( SCW ) INC Prerna Singh 75 Kishan Ganj ( G ) INC Satbir Sharma 76 Deputy Ganj ( W ) BJP Pinki Jain 77 Kashmere Gate ( G ) INC Harsh Sharma 78 Majnu ka Tila ( W ) INC Naina Premwani 79 Jama Masjid ( G ) RLD Khurrum Iqbal 80 Chandni Chowk ( W ) BJP Surekha 81 Minto Road ( G ) INC Ramesh Dutta 82 Kucha Pandit ( SC ) RLD Rakesh Kumar 83 Bazar Sita Ram ( W ) INC Seema Tahira 84 Turkman Gate ( G ) RLD Aaley Mohd. Iqbal 85 Idgah Road ( W ) INC Saima Riaz 86 Ballimaran ( G ) RLD Imran Hussain 87 Ram Nagar ( SCW ) BJP Lata 88 Qasabpura ( W ) BJP Hoor Bano 89 Paharganj ( G ) BJP Virender Babbar 90 Model Basti ( W ) INC Madhu Khurana 91 Karol Bagh ( G ) BJP Ravinder Gupta 92 Dev Nagar ( SC ) BJP Yogender Chandoliya 93 Baljit Nagar ( W ) BJP Shyam Bala 94 West Patel Nagar ( G ) BJP Dr. Bhim Singh Sharma 95 East Patel Nagar ( SCW BJP Poornima Vidyarthi 96 New Ranjit Nagar ( W ) BJP Archna Gupta 97 Kirti Nagar ( G ) BJP Raj Kumar Lamba 98 Mansarovar Garden ( W BJP Usha Mehta 99 Moti Nagar ( G ) BJP Bharat Bhushan Madan 10 Karampura ( W ) BJP Surinder Kaur 149 Rajinder Nagar ( G ) BJP Rajesh Bhatia 150 Pusa ( W ) INC Prem Lata 151 Inderpuri ( SC ) BJP Suraj Kumar 152 Naraina ( G ) IND Pramod Tanwar

Results of South Delhi Municipal Corporation (SDMC) Election 2012

101 Raja Garden ( W ) BJP Suman Tyagi 102 Raghubir Nagar ( G ) INC Pradeep Sharma 103 Punjabi Bagh ( W ) BJP Satwinder Kaur Sirsa 104 Madipur ( SCW ) BSP Parwati 105 Rajouri Garden ( G ) BJP Subhash Arya 106 Tegore Garden ( W ) INC Sunita Subash Yadav 107 Vishnu Garden ( G ) INC A Megh Raj Chandela A 108 Khyala ( W ) INC A Meenakshi Chandela A 109 Janakpuri North ( G) BJP Shyam Sharma 110 Nangal Raya ( W ) BJP Radhika Setia 111 Hari Nagar ( G ) INC Raj Kumari 112 Subhash Nagar ( W ) INC Manju Setia 113 Mahavir Nagar ( G ) BJP Yash Pal Arya 114 Tilak Nagar ( W ) BJP Ritu Vohra 115 Major Bhupinder Singh Nagar (G ) BJP Dimple Chadha 116 Vikaspuri East ( W ) INC Amrita Dhawan 117 Janakpuri West ( G ) BJP Ashish Sood 118 Janakpuri South ( W) BJP Rajni Mamtani 119 Milap Nagar ( G ) BJP Anil Sabarwal 120 Sitapuri ( W ) INC Vimla Devi 121 Kunwar Singh Nagar ( G ) BJP Pankaj Kumar Singh 122 Hastsal ( W ) BJP Shashi Prabha 123 Vikaspuri ( SC ) BJP Karam Vir Shekhar 124 Vikas Nagar ( G ) IND Mahinder Yadav 125 Mohan Garden ( W ) INC Anju Gupta 126 Nawada ( G ) IND Naresh Balyan 127 Uttam Nagar ( W ) BJP Shivali Sharma 128 Bindapur ( G ) IND Deshraj Raghav 129 Dabri ( W ) INC Tilotma Chaudhary 130 Manglapuri ( SCW ) INC Maya Devi 131 Sagarpur ( G ) IND Praveen Rajput 132 Sagarpur West ( W ) IND Usha Gupta 133 Chhawla ( SC ) IND Pardeep Kumar 134 Nangli Sakravati ( G ) IND Satendra Singh Rana 135 Kakraula ( W ) BJP Shashi Tomar 136 Matiala ( G ) BJP Rajesh Gahlot 137 Roshanpura ( W ) IND Indu 138 Najafgarh ( G ) INLD Kirshan 139 Dichaon Kalan ( W ) INLD Neelam 140 Khera ( SCW ) BJP Raj Kumari 141 Bijwasan ( G ) INC Praveen Rana 142 Raj Nagar ( W ) IND Poonam Bhardwaj 143 Kapashera ( SC ) BJP Jai Prakash 144 Mahipalpur ( G ) IND Krishan Kumar Sehrawat 145 Palam ( W ) INLD Seema Pandit 146 Sadh Nagar ( G ) BJP Kuldeep Solanki 147 Mahavir Enclave ( W) BSP Sudesh Wati 148 Madhu Vihar ( G ) BJP Pawan Singh Rathee 153 Darya Ganj ( W ) BJP Simmi Jain 154 Nizamuddin ( G ) INC Farhad Suri 155 Lajpat Nagar ( W ) INC Kavita Malhotra 156 Bhogal ( SCW ) INC Darshana 157 Kasturba Nagar ( G ) INC Ravi Kalsi 158 Kotla Mubarakpur ( W ) IND Kusum Lata 159 Andrews Ganj ( G ) INC Abhishek Dutt 160 Amar Colony ( W ) BJP Savita Gupta 161 Malviya Nagar ( G ) BJP Satish Upadhyay 162 Village Hauz Rani (W ) INC Nutan Kochar 163 Safdarjang Enclave ( G ) BJP Shailender Singh 164 Hauz Khas ( W ) BJP Ankita Saini 165 Vasant Vihar ( G ) BJP Radhey Shyam Sharma 166 Munirka ( W ) IND Parmila Tokas 167 R. K. Puram ( SC ) INC Dharamvir Singh 168 Nanak Pura ( G ) BJP Anil Kumar Sharma 169 Lado Sarai ( W ) INC Anita 170 Mehrauli ( G ) NCP Pushpa Singh 171 Vasant Kunj ( SCW ) INC Om Wati 172 Kishangarh ( W ) BJP Kusum Khatri 173 Said-ul-Ajaib ( G ) BJP Ram Pal 174 Chhatarpur ( W ) RLD Anita Tyagi 175 Aya Nagar ( SC ) BJP Gyasi 176 Bhati ( G ) BJP Kartar Singh Tanwar 177 Sangam Vihar ( W ) BJP Sarita Chaudhary 178 Deoli ( G ) INC Satish Gupta 179 Tigri ( SCW ) IND Sarita 180 Dakshinpuri Extn. (W ) INC Anju Sehwag 181 Khanpur ( G ) BJP Satender Prakash 182 Ambedkar Nagar ( SC) BJP Khushi Ram Chunar 183 Madangir ( W ) BSP Sarita 184 Pushp Vihar ( G ) BJP M. Nagrajan 185 Tughlakabad Extn. (W ) INC Babli 186 Sangam Vihar West (G ) BJP Kali Charan Sharma 187 Sangam Vihar Central ( W ) IND Kalpana Jha 188 Sangam Vihar East (G ) BJP Neeraj Gupta 189 Chirag Delhi ( W ) BJP Sunita 190 Chitranjan Park ( G) INC Virender Kasana 191 Shahpur Jat ( W ) BJP Meenu 192 Greater Kailash -I ( G ) BJP Kishan Chand Taneja 193 Sri Niwaspuri ( W ) INC Indu 194 East of Kailash ( SCW ) BJP Urmila 195 Govindpuri ( G ) JD(U) Chander Prakash 196 Kalkaji ( W ) INC Narinder Kaur Captain 197 Tughlakabad ( G ) BJP Sh. Chote Ram 198 Pul Pehlad ( W ) BJP Smt. Rekha 199 Tekhand ( G ) BSP Sh. Sahi Ram 200 Harkesh Nagar ( SC ) NCP Sh. Jivan Lal 201 Jaitpur ( W ) NCP Sikha Shah 202 Meetheypur ( G ) NCP Dharmvir Awana 203 Badarpur ( SCW ) NCP Smt Phool Kali 204 Molarband ( W ) NCP Smt. Timshi Kasana 205 Zakir Nagar ( G ) INC Shoaeb Danish 206 Okhla ( W ) SP Ishrat Begum 207 Madanpur Khadar ( G) BSP Bir Singh 208 Sarita Vihar ( W ) INC Neetu

MCD Election 2017: Opinion poll predicts BJP, AAP to finish second

According to ABP C-voter survey, the BJP would win 42% of votes and 179 out of the total 272 seats of the three municipal corporations of Delhi, according to the survey. The overall vote percentage for AAP would be 27.5%votes and 26 seats, while the corresponding numbers for Congress is 20% votes and 22% votes and 22 seats. Others can win up to 10.5% votes and 22 seats.

In the East Delhi Municipal Corporation, the BJP polls, can win 42% of all votes, while the AAP may get 26%. The Congress comes third with 22%. In terms to seats, BJP is expected to win 43 seats, while AAP could only get 11 seats. The Congress poor show may continuewith just 8 seats.

According to the survey, BJP can win 44% votes in NDMC; AAP 25% and Congress 19%. In terms of seats, BJP may win 76; AAP 13 seats, and Congress 8.

In SDMC, the ABP C-Voter opinion poll predicts BJP may get 39% votes, AAP 32% and Congress 20%. In terms of seats, BJP may win 60 seats, AAP 21 and Congresds 9.