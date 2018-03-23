  3. Live Blast in Nalanda’s illegal firecracker factory kills 5, injures 25

Live Blast in Nalanda’s illegal firecracker factory kills 5, injures 25

Five persons were killed and 25 injured after blast took place at an illegal firecracker factory in Nalanda of Bihar. The incident was reported this morning in Nalanda's Jalalpur.

By: | New Delhi | Updated: March 23, 2018 7:38 AM
Blast in Bihar's Nalanda's illegal fircracker factory The incident was reported this morning in Nalanda’s Jalalpur. Investigation is underway.

Five persons were killed and 25 injured after blast took place at an illegal firecracker factory in Nalanda of Bihar. The incident was reported this morning in Nalanda’s Jalalpur. Investigation is underway. Further details awaited.

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