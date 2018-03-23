Live Blast in Nalanda’s illegal firecracker factory kills 5, injures 25
Live Blast in Nalanda’s illegal firecracker factory kills 5, injures 25
Five persons were killed and 25 injured after blast took place at an illegal firecracker factory in Nalanda of Bihar. The incident was reported this morning in Nalanda's Jalalpur.
By: FE Online | New Delhi |
Updated: March 23, 2018 7:38 AM
Five persons were killed and 25 injured after blast took place at an illegal firecracker factory in Nalanda of Bihar. The incident was reported this morning in Nalanda’s Jalalpur. Investigation is underway. Further details awaited.