Agra Municipal Corporation Nagar Nigam elections result 2017: Full List of ward-wise winners from 2012; what’s expected this year

Agra nagar nigam (municipal corporation) result will be announced on December 1.

Agra Nagar Nigam (Municipal Corporation) Election Result 2017 will be announced on December 1. The civic polls in the state is being seen a referendum on the popularity of the Yogi Adityanath government , which came to power in the state in March this year. The ruling BJP, including CM Adityanath and top ministers of the state, went on an overdrive to ensure a BJP victory in these elections. State BJP chief Mahendra Nath Pandey said after polling in two phases, “The feedback we had received from the party workers, after the voting ended in the first phase (of the urban local bodies polls), was indeed very encouraging. The BJP is going to bag three-fourths of all the seats in these polls.” First-time MLA Pankaj Singh was quoted as saying by PTi: “For BJP workers, every election is a challenge. But, I am confident that the party will sweep the urban local bodies polls, as it had done in the 2014 Lok Sabha election and the 2017 UP Assembly election.”

Agra Nagar Nigam (Municipal Corporation) Result 2017: Full list of winners

This section will be updated on December 1 after the announcement of the result. Meanwhile take a look at the winners in the previous Agra nagar nigam election in 2012

Full List of winners in Agra Nagar Nigam (Municipal Corporation) election 2012:

S. NO. WARD’S NAME ELECTED COUNCILORS RES. CATEGORY PARTY NAME 1 Jagdishpura Mrs. Richa Sharma W/O Mr. Triloki GNF BJP 2 Gummat Takht Pahalwan Mr. Nawab Singh Morya S/O Mr. Yadram Morya SC IND 3 Nagla Harmukh Mr. Krashna S/O Mr. Natthilal SC IND 4 Sewla Jaat Mr. Rajendra S/O Fool Singh BC BJP 5 Bhogipur Ku. Indra Devi D/O Beegharam SCF IND 6 Raj Nagar Mrs. Manju W/O Mr. Jitendra Kumar BCF BJP 7 Nagla Mewati Mrs. Anguri W/O Late Mr. Prem Singh SCF IND 8 Idgah Mr. Gyan Singh S/O Late Mr. Prabhu Dayal BC IND 9 Barah Khambha Mrs. Rajani Madhav W/O Mr. Vinod Madhav SCF IND 10 Saray Maluk Chand Mr. Komal Singh S/O Mr. Shiv Singh BC IND 11 Kajipada Mr. Mahesh Chand S/O Mr. Kapoor Chand GN BJP 12 Ghas ki Mandi Mrs. Priya Devi W/O Mr. Umesh Kumar GNF BJP 13 Nagla Mohan Mr. Sandeep S/O Mr. Deen Dayal GN BJP 14 Nagla Ajeeta Mr. Jitendra Parashar S/O Mr. Lalit Narayan GN IND 15 Khatena Mr. Gafoor (Gabbar) Abbas S/O Mr. Asgar Ali BC IND 16 Bundu Katra Mr. Gajendra S/O Mr. Vijay Singh BC IND 17 Kachpura Mr. Hari Mohan S/O Mr. Shyambabu SC IND 18 Bagh Mujaffar Khan Mr. Shiromani Singh S/O Mr. Gokul Singh GN IND 19 Bheem Nagar Mr. Ishwarpal Singh S/O Mr. Jaypal Singh SC IND 20 Lowyers Colony Mrs. Rajani Diwakar W/O Mr. Vasudev SCF BJP 21 Ram Nagar Mrs. Kanta Devi W/O Mr. Munnalal SCF IND 22 Ghadi Bhadoriya Mrs. Geeta Devi W/O Mr. Rakesh Babu SCF IND 23 Ratanpura Mr. Rajani W/O Mr. Dharmveer Singh SCF IND 24 Nai ki Saray Mr. Karmveer Singh Bharti S/O Mr. Bhajan Lal Karmveer SC IND 25 Nagla Padi Mrs. Manju W/O Mr. Ashok SCF IND 26 Freeganj Mr. Manoj Kumar S/O Mr. Than Singh SC IND 27 Nawalganj Mrs. Minakshi Saket W/O Mr. Suneel Kumar SCF BJP 28 Mohanpura Mr. Vijay Singh S/O Mr. Radhey Lal SC IND 29 Chawali Mrs. Kanta Shri W/O Mr. Kewal Ram SCF BJP 30 Charasu Darwaja Mr. Manoj Rajora S/O Late Mr. Ghasiram SC BJP 31 Sohalla Mr. Jasram S/O Mr. Tamori Ram Bharosi SC IND 32 Ghatiya Aajam Khan Mrs. Shanti Mahor W/O Mr. Deepak SCF BJP 33 Dhakran Mr. Amar Singh S/O Mr. Man Singh SC BJP 34 Sec. 5-12 Avas Vikas Colony Mr. Rajesh Katheriya S/O Mr. Bhudev Prasad SC BJP 35 Belanganj Mr. Pooran Chand Ken S/O Mr. Mukundi Lal SC BJP 36 Kedar Nagar Mr. Madanlal Timori S/O Late Mr. Jamuna Das Timori SC BJP 37 Tedi Bagiya Mr. Hari Shankar S/O Late Mr. Jhamman Lal SC IND 38 Himachal Colony Mrs. Geeta Yadav W/O Mr. Ram Saran BCF IND 39 Taal Firoz Khan Mrs. Chitra W/O Mr. Naresh Chand SCF IND 40 Madhu Nagar Mrs. Shilpi W/O Mr. Vijay Gupta GNF BJP 41 Namner Mr. Satya Prakash S/O Mr. Babulal GN BJP 42 Ajeet Nagar Gate Mrs. Sanju W/O Mr. Yadram Sharma GNF IND 43 Naripura Mr. Pappu S/O Mr. Shafi Mohammad BC IND 44 Dholikhar Mr. Bilal S/O Mr. Islam BC IND 45 Kaveri Kunj Mrs. Archana Garg W/O Mr. Anil Kumar Garg GNF BJP 46 Shyam Nagar Naraich Mr. Umesh Chand Advocate S/O Mr. Upendra Singh GN IND 47 Khandari Mr. Gajraj Singh S/O Late Mr. Ram Singh GN BJP 48 Nai ki Mandi Mr. Anuj Sharma S/O Mr. Ashok Sharma GN INC 49 Jatpura Mr. Rajpal Singh S/O Late Mr. Shetan Singh BC IND 50 Vijay Nagar Colony Mrs. Sarla Gupta W/O Mr. Krashna Kumar GNF IND 51 Nagla Bhoja Mr. Pramod S/O Mr. Chokhe Lal GN BJP 52 Moti Katra Mr. Manoj Kumar S/O Mr. Gulab Chand BC IND 53 Albatiya Mrs. Sarvesh Chahar W/O Mr. Satish Chahar BCF IND 54 Lohiya Nagar Mrs. Madhubala Agarwal W/O Mr. Vishnu Kumar Agarwal GNF BJP 55 Balkeshwar Mrs. Kundanika Sharma W/O Mr. Dinesh Chandra GNF BJP 56 Mantola Mr. Mohammad Shahjad S/O Mr. Haji Anwar BC IND 57 Shahdara Mr. Sanjay Singh S/O Mr. Resham Singh BC IND 58 Seeta Nagar Mrs. Brajbala W/O Mr. Manoj GNF BJP 59 Sikandara Mrs. Savitri Devi W/O Mr. Sangram Singh GNF IND 60 Ashok Nagar Mrs. Chandrawati Chahar W/O Mr. Santosh BCF BJP 61 Baluganj Mr. Susheel Kumar Jain S/O Mr. Shanti Chandra Jain GN BJP 62 Ghatwasan Mrs. Savita W/O Mr. Mukesh Agarwal GNF BJP 63 Rajamandi Mrs. Prema Verma W/O Mr. Lalit Verma BCF BJP 64 Bajeerpura Mr. Pramod Kumar Gupta S/O Late Mr. Surajbhan Gupta GN BJP 65 Dev Nagar Mrs. Rajiya Sultana W/O Mr. Shamshad Ahmad BCF IND 66 Dera Saras Mr. Anwar Khan S/O Mr. Wahid Khan GN IND 67 Gailana Mr. Mukesh Yadav S/O Mr. Natthilal BC IND 68 Maharshi Puram Mrs. Rajani Gurjar W/O Mr. Pratap Singh Gurjar BCF IND 69 Mustafa Quarter Mr. Mohammad Shareef S/O Mr. Nanne Khan BC IND 70 Shaheed Nagar Mr. Jitendra (Sonu) Pandit S/O Mr. Kamlesh GN BJP 71 Vibhav Nagar Mrs. Gulabrani Rathor W/O Mr. Sudheer Kumar BCF BJP 72 Dhandhupura Mr. Mohan Singh Lodhi S/O Late Mr. Nihal Singh GN BJP 73 Ukharra Mr. Jagveer Singh Indauliya S/O Mr. Dharam Singh BC IND 74 Katra Fulel Mr. Shobharam S/O Mr. Bhagwan Singh BC BJP 75 Aajampada Mrs. Nemwati Gola W/O Mr. Radha Raman Gola BCF IND 76 Noori Darwaja Mr. Ashok Bansal S/O Mr. Ram Prasad Bansal GN IND 77 Khatipada Mr. Hemant Kumar Prajapati S/O Mr. Natottam Singh BC IND 78 Ram Mohan Nagar Mr. Ram Dhakeli W/O Mr. Vaidhyaram Singh BCF INC 79 Dhankot Mr. Rafat Ullah S/O Late Mr. Rifakat Ullah BC INC 80 Telipada Mr. Ashok S/O Mr. Kallan Singh BC BJP 81 Rawatpada Mr. Pratul Bhargav S/O Late Mr. Kamta Prasad GN BJP 82 Bhood ka Bagh Kamla Nagar Extension Mrs. Shalini Sharma W/O Mr. Ravi Kumar GNF INC 83 Kamla Nagar Block- ABCD Mr. Sanjay Kumar Agarwal S/O Mr. Hari Shankar Agarwal GN BJP 84 Trans Yamuna Colony Block- ABC Mrs. Kanchan Devi W/O Mr. Prakash Keshwani GNF BJP 85 Motiganj Mr. Rakesh Jain S/O Late Mr. J.K. Jain GN IND 86 Pipal Mandi Mr. Ravi Bihari Mathur S/O Mr. Virendra GN IND 87 Kamla Nagar Block- EFG Mr. Pradeep Agarwal S/O Mr. Kelash Chand GN BJP 88 Jaypur House Mrs. Kshama Jain W/O Mr. Dinesh (SAKESAN) GNF IND 89 Gober Chauki Mr. Man Singh S/O Mr. Ratan Singh BC BJP 90 Maithan Mrs. Dr. Sakshi Bejal S/O Mr. Balram Male GN

According to the State Election Commission, the overall polling percentage in the first phase on November 22 stood at 52.59. In 2012, the polling percentage in these districts that went to polls in first phase was 46.1. The highest polling in the first phase was recorded in Hamirpur, which witnessed a 69.59 per cent turnout, followed by Amethi. The second phase of the elections saw an average voter turnout of over 50 per cent. A total of 1.3 crore electors in 25 districts were eligible to exercise their franchise in the second phase. In 2012, the polling percentage in these districts was 43.67.