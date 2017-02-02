  3. Badrinath Ki Dulhania trailer: Alia Bhatt, Varun Dhawan drive Twitterati crazy, check it out

Badrinath Ki Dulhania trailer: Alia Bhatt, Varun Dhawan drive Twitterati crazy, check it out

Varun Dhawan and Alia Bhatt raise the temperature with the Badrinath Ki Dulhania trailer.

By: | Published: February 2, 2017 1:55 PM
Badrinath Ki Dulhania trailer, Badrinath Ki Dulhania poster, varun dhawan, alia bhatt, humpty sharma ki dulhania, Badrinath Ki Dulhania promo, alia bhatt varun dhawan, entertainment, bollywood Celebrities and fans loved Alia Bhatt and Varun Dhawan in the Badrinath Ki Dulhania trailer.

Alia Bhatt and Varun Dhawan have come back with a bang for Badrinath Ki Dulhania. The trailer, which was released today, sees the pair fighting, flying around the world and falling in love. Of course, the chemistry between the stars sizzles every second they share the screen and Alia proves that with every role she takes that she’s the next big superstar in the making. Varun displays his usual easy charm with his dorky Badrinath character and needless to say that Twitter is hooked. Fans can’t stop talking about it and neither can Alia and Varun’s B-town friends. Check out some of the reactions below:

Are you excited to see Alia and Varun on March 10?

Please Wait while comments are loading...

Go to Top