Badrinath Ki Dulhania trailer: Alia Bhatt, Varun Dhawan drive Twitterati crazy, check it out

Alia Bhatt and Varun Dhawan have come back with a bang for Badrinath Ki Dulhania. The trailer, which was released today, sees the pair fighting, flying around the world and falling in love. Of course, the chemistry between the stars sizzles every second they share the screen and Alia proves that with every role she takes that she’s the next big superstar in the making. Varun displays his usual easy charm with his dorky Badrinath character and needless to say that Twitter is hooked. Fans can’t stop talking about it and neither can Alia and Varun’s B-town friends. Check out some of the reactions below:
Very sweet. Especially tedha mooh… @varun_dvn & @aliaa08 look lovely together. All the best bhai http://t.co/olF1QSu94l
— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 2, 2017
Ridiculously fun trailer you guys!! ???? #BadrinathKiDulhania looks amazing @karanjohar @aliaa08 @Varun_dvn http://t.co/4s5SzYkJOn
— Jacqueline Fernandez (@Asli_Jacqueline) February 2, 2017
Loveeee the #BadrinathKiDulhania trailer!!! And love love lovinggg @Varun_dvn & @aliaa08 !!! Woohooooo @ShashankKhaitan @karanjohar ????????????❤
— Shraddha (@ShraddhaKapoor) February 2, 2017
#BadrinathKiDulhania Amazing trailer. i am already waiting for 10th March.. @aliaa08 @Varun_dvn ???? ????
— Pragya Sharma (@shprags) February 2, 2017
Simple aur Compound Interest Milake Leke Aaye Hai #BadrinathKiDulhania ka TRAILER. Varun Dhawan #AliaaBhatt ko… http://t.co/NFGgLOh2ml
— Muhammad Qasim Iftik (@Qasimifti) February 2, 2017
Funny entertaining trailer @Varun_dvn with desi swag is to much fun just enjoy no word for @aliaa08 she is just awesme #BadrinathKiDulhania
— Ankit kumar (@msdhrsah) February 2, 2017
Just Saw the Trailer of #BadrinathKiDulhania What a Mindblowing Trailer with alot of Entertainment @Varun_dvn & @aliaa08 look So Amazing
— Prince Muzamil Shah (@Muzamil71943949) February 2, 2017
OH MY…ALIA LOOKS SO GORGEOUS ????????❤❤ AND VARUN IS SO HOT ???????? #BadrinathKiDulhania
— Tanya ✌#Raees (@tanyarocks921) February 2, 2017
#BadrinathKiDulhania trailer looks hilarious! I’ve been in dire need of a good modern rom com.
— Sofia (@SofiaSTRF) February 2, 2017
badrinath bansal is absolute love ❤@Varun_dvn #BadrinathKiDulhania pic.twitter.com/InK90vXROD
— ｍａｉ☾ (@MaimoonFA) February 2, 2017
Superb lovvvevr trailor…lovingllly…..love..of india #BadrinathKiDulhania
— Manoj Mali (@manojmali897) February 2, 2017
Omg this looks good! @Varun_dvn and @aliaa08 looking amazing. Their chemistry is ???????????? #BadrinathKiDulhania
— Nafeesa نفيسة (@nafeesa_23) February 2, 2017
I’m in love with you guys @Varun_dvn @aliaa08 thank you for #BadrinathKiDulhania #BKDTrailer
— ✨Mrs.Salman Khan ✨ (@kanchan789) February 2, 2017
???????? This Scene???????? #VarunDhawan #AliaBhatt #BadrinathKiDulhania #Trailer
???? I like it???????? waiting for Mar 10 @Varun_dvn @aliaa08 @karanjohar pic.twitter.com/sDkQpDtrqc
— Kowsi (@A1997Kowsi) February 2, 2017
Next time you propose a girl, revise your math formulae! #BadrinathKiDulhania
— Citrus Twist (@day_dream_err) February 2, 2017
Amazing Trailer????.
Wait for Badri and his Dulhaniya begins @karanjohar @Varun_dvn @aliaa08 @DharmaMovies . #BadrinathKiDulhania This Holi.
— Sahil Shah (@sahilshah03900) February 2, 2017
#BadrinathKiDulhania just saw the trailer and i just know another big hit is coming our way @Varun_dvn @aliaa08 @karanjohar super excited.
— Tanishq Chawla (@Tanishqchawla97) February 2, 2017
#BadrinathKiDulhania
Majedar Trailer????????????
Superb.@aliaa08 @Varun_dvn
— Mohit. (@mohit_sharma__) February 2, 2017
Teda mooh kyu karke rakkha hai….. Shahrukh Khan hai k ???????????? #BadrinathKiDulhania
— ❤নীলান্জনা❤ (@Mun_zeh18) February 2, 2017
अरररररे ये टेढ़ा मुह करके क्यूँ smile कर रहे हो !! शाहरुख खान हो क्या…Awsm trailer @DharmaMovies @aliaa08 @Varun_dvn #BadrinathKiDulhania pic.twitter.com/v6vaj8OiQA
— नैन्सी गुप्ता(Nancy) (@nano_g16) February 2, 2017
:’-D #BadrinathKiDulhania http://t.co/Ey0jtdtg6g
— Kritika Rawat (@KSR625) February 2, 2017
Luv the trailer yaar ….. most entertaining trailer #BadrinathKiDulhania
— Zinnah (@BeingZinnah) February 2, 2017
The Music of #BadrinathKiDulhania sounds So Amazing The Songs will become biggest blockbuster @tanishkbagchi @AmaalMallik @meetbros
— Prince Muzamil Shah (@Muzamil71943949) February 2, 2017
@Varun_dvn
Compund Interest Ka Formula :
A = P (1 + r/n) ^ (tn)
Ek Do Hafte Mein Seekh Ke Bataa Dena!#BadrinathKiDulhania
— Shreya (@ShreyaSays_) February 2, 2017
@aliaa08 @Varun_dvn you are the best pair#BadrinathKiDulhania awesome trailer..
This holi
yeh baat apne bheeje mein ghusa kar lock karlo..
— being#mi???????? (@HashMasood) February 2, 2017
The movie’s gonna be interesting to watch but their languages are annoying lol. #BadrinathKiDulhania
— ???? (@SanjanaAbedin) February 2, 2017
@sarfrajshahnii4 @VarunDhawan_FC what fabulous dhamakedaar fadu emotional lovely trailer #BadrinathKiDulhania chha gaye @Varun_dvn @aliaa08
— Mubarak H Khan (@Mubarakhusaink1) February 2, 2017
@Varun_dvn @aliaa08 @karanjohar
Varun Veerje, #BadrinathKiDulhania Kia Pakistan main bhee release hogi?? Waiting….!!
Babar from Lahore
— Babar Jalandhari (@PUNJABIBOB) February 2, 2017
superhit for sure @Asli_Jacqueline #BadrinathKiDulhania http://t.co/vy8olOmU8s @karanjohar @aliaa08 @Varun_dvn
— ‘Beta’ Ullas™ (@cuteullas) February 2, 2017
@aliaa08 is so beautiful ???? #BadrinathKiDulhania pic.twitter.com/rLfOiHkHmP
— Rishabh Rai (@Phenomenal_Rish) February 2, 2017
Are you excited to see Alia and Varun on March 10?