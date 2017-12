Gujarat Election Results 2012: Full list of winners from all constituencies in assembly elections of Gujarat and how is it expected in 2017

Gujarat Elections 2017 becomes the battleground for Congress and BJP (Source: PTI)

In 2012 Gujarat assembly polls, Narendra Modi led BJP to an emphatic victory in the state which also concreted his name for the BJP Prime Ministerial candidate in the 2014 General Elections. His election campaign highlighted the fast pace of development in Gujarat. The BJP, led by Narendra Modi, won 116 seats out of total 182 seats and formed the government while INC won 60 seats. The Congress’s average victory margin stood at 13,577 votes across the 61 seats it won in 2012. BJP has been in the power in Gujarat since 1995.

Gujarat Elections 2017 is no less than a litmus test for the Congress president-elect Rahul Gandhi and a prestige battle for the incumbent BJP. As part of their respective campaigns, PM Narendra Modi addressed over 15 rallies, while Rahul spent more than seven days in Saurashtra and south Gujarat. This has made the Gujarat election, a direct Modi Versus Rahul contest. Billed as the semi-final before 2019 general elections, assembly elections in Gujarat will be held in two phases on December 9 and 14. The votes will be counted on December 18.

For 2017 assembly election in the state, most of the opinion polls have predicted a clear victory. However, Congress is giving a tough fight to the ruling BJP and many pollsters believe that the Grand Old Party may spring a surprise. (See opinion poll results below)

Full list of winners of all constituenices in Gujarat assembly elections 2012:

No. Constituency Winner Candidate Party Votes Margin 1 Abdasa Chhabilbhai Naranbhai Patel INC 60704 7613 2 Mandvi Tarachand Jagashi Chheda BJP 61984 8506 3 Bhuj Dr Nimaben Aacharya BJP 69174 8973 4 Anjar Ahir Vasanbhai Gopalbhai BJP 64789 4728 5 Gandhidham Maheshwari Ramesh Vachchhraj BJP 72988 21313 6 Rapar Patel Vaghajibhai Dharamshibhai BJP 55280 9216 7 Vav Shankarbhai Lagdhirbhai Patel BJP 72640 11911 8 Tharad Parbat Patel BJP 68517 3473 9 Dhanera Patel Joitabhai Kasnabhai INC 87460 30291 10 Danta Kharadi Kantibhai Kalabhai INC 73751 26990 11 Vadgam Manilal Jethabhai Vaghela INC 90375 21839 12 Palanpur Patel Maheshkumar Amrutlal INC 75097 5284 13 Deesa Vaghela Liladharbhai Khodaji BJP 66294 17706 14 Deodar Chauhan Keshaji Shivaji BJP 76265 20809 15 Kankrej Khanpura Dharshibhai Lakhabhai INC 73900 600 16 Radhanpur Thakor Nagarji Harchandji BJP 69493 3834 17 Chanasma Dilipkumar Virajibhai Thakor BJP 83462 16824 18 Patan Desai Ranchhodbhai Mahijibhai BJP 67224 5871 19 Sidhpur Balvantsinh Chandansinh Rajput INC 87518 25824 20 Kheralu Bharatsinhji Dabhi BJP 68195 18386 21 Unjha Patel Narayanbhai Lalludas BJP 75708 24201 22 Visnagar Patel Rushikesh Ganeshbhai BJP 76185 29399 23 Becharaji Patel Rajanikant Somabhai BJP 68447 6456 24 Kadi Chavada Rameshbhai Maganbhai INC 84276 1217 25 Mehsana Nitinbhai Patel BJP 90134 24205 26 Vijapur Patel Prahladbhai Ishvarbhai INC 70729 8759 27 Himmatnagar Chavda Rajendrasinh Ranjitsinh INC 85008 12356 28 Idar Ramanlal Vora BJP 90279 11380 29 Khedbrahma Ashvin Kotwal INC 88488 50137 30 Bhiloda Anil Joshiyara INC 95799 31543 31 Modasa Thakor Rajendrasinh Shivsinh INC 88879 22858 32 Bayad Vaghela Mahendrasinh Shankersinh INC 74646 35923 33 Prantij Baraiya Mahendrasinh Kacharsinh INC 76097 7014 34 Dehgam Kaminiba Rathod INC 61043 2297 35 Gandhinagar South Thakor Shambhuji Chelaji BJP 87999 8011 36 Gandhinagar North Patel Ashokkumar Ranchhodbhai BJP 73551 4225 37 Mansa Chaudhari Amitbhai Harisingbhai INC 78068 8028 38 Kalol THAKOR BALDEVJI CHANDUJI INC 64757 343 39 Viramgam Tejeshree Patel INC 84930 16983 40 Sanand Karamsibhai Virjibhai Patel INC 73453 4148 41 Ghatlodiya Anandiben Patel BJP 154599 110395 42 Vejalpur Chauhan Kishorsinh Babulal BJP 113507 40985 43 Vatva Pradipsinh Bhagwatsinh Jadeja BJP 95580 46932 44 Ellisbridge Rakesh Shah BJP 106631 76672 45 Naranpura Amit Shah BJP 103988 63335 46 Nikol Panchal Jagdish Ishwarbhai BJP 88886 49302 47 Naroda Wadhwani Nirmalaben Sunilbhai BJP 96333 58352 48 Thakkar Bapanagar Kakadiya Vallabhbhai Gobarbhai BJP 88731 49251 49 Bapunagar Rajput Jagrupsinh Girdansinh BJP 51058 2603 50 Amraiwadi Patel Hasmukhbhai Somabhai BJP 108683 65425 51 Dariyapur Gyasuddin Habibuddin Shekh INC 60967 2621 52 Jamalpur-Khadia Bhatt Bhushan Ashok BJP 48058 6331 53 Maninagar Narendra Modi BJP 120470 86373 54 Danilimda Shailesh Manubhai Parmar INC 73573 14301 55 Sabarmati Arvindkumar Gandalal Patel BJP 107036 67583 56 Asarwa Rajanikant Mohanlal Patel BJP 76829 35045 57 Daskroi Patel Babubhai Jamnadas BJP 95813 37633 58 Dholka Chudasama Bhupendrasinh Manubha BJP 75242 18845 59 Dhandhuka Kolipatel Laljibhai Chaturbhai BJP 77573 28277 60 Dasada Makwana Punambhai Kalabhai BJP 65404 10640 61 Limbdi Kolipatel Somabhai Gandalal INC 72203 1561 62 Wadhwan Doshi Varshaben Narendrabhai BJP 83049 17558 63 Chotila Shamjibhai Bhimjibhai Chauhan BJP 72111 11972 64 Dhrangadhra Kavadiya Jayantibhai Ramjibhai BJP 87621 17403 65 Morbi Kantilal Amrutiya BJP 77386 2760 66 Tankara Kundariya Mohanbhai Kalyanjibhai BJP 63630 15407 67 Wankaner Pirzada Mahamadjavid Abdulmutalib INC 59038 5311 68 Rajkot East Rajguru Indranil Sanjaybhai INC 60877 4272 69 Rajkot West Vajubhai Vala BJP 90405 24978 70 Rajkot South Govind Patel BJP 77308 28477 71 Rajkot Rural Bhanuben Manoharbhai Babariya BJP 57753 11466 72 Jasdan Gohel Bholabhai Bhikhabhai INC 78055 10847 73 Gondal Jadeja Jayrajsinh Temubha BJP 79709 19766 74 Jetpur Radadiya Jayeshbhai Vitthalbhai INC[17] 85827 18033 75 Dhoraji Vitthalbhai Hansrajbhai Radadiya INC[18] 76189 26258 76 Kalavad Chavda Meghjibhai Amarabhai BJP 49027 6119 77 Jamnagar Rural Raghavji Hansraj Patel INC 60499 3304 78 Jamnagar North Jadeja Dharmendrasinh Merubha INC 61642 9448 79 Jamnagar South Trivedi Vasuben Narendrabhai BJP 55894 2862 80 Jam Jodhpur Shapriya Chimanbhai Dharamshibhai BJP 75395 28191 81 Khambhalia Poonamben Hematbhai Maadam BJP 79087 38382 82 Dwarka Pabubha Virambha Manek BJP 70062 5616 83 Porbandar Babubhai Bhimabhai Bokhiria BJP 77604 17146 84 Kutiyana Kandhal Sarmanbhai Jadeja NCP 61416 18474 85 Manavadar Chavda Jawaharbhai Pethalajibhai INC 72879 4402 86 Junagadh Mashru Mahendrabhai Liladharbhai BJP 66669 13796 87 Visavadar Keshubhai Patel GPP 85967 42186 88 Keshod Arvindbhai Keshavbhai Ladani BJP 53772 7937 89 Mangrol Chudasama Rajeshbhai Naranbhai BJP 68452 15714 90 Somnath Barad Jasabhai Bhanabhai INC 56701 2096 91 Talala, Gujarat Jashubhai Dhanabhai Barad INC 62722 1478 92 Kodinar Solanki Jethabhai Danabhai BJP 63319 8477 93 Una Vansh Punjabhai Bhimabhai INC 69824 7507 94 Dhari Kotadiya Nalinbhai Nanjibhai GPP 41516 1575 95 Amreli Paresh Dhanani INC 86583 29893 96 Lathi Bavkubhai Nathabhai Undhad INC 48793 2764 97 Savarkundla Vaghasiya Vallabhbhai Vasharambhai BJP 37246 2384 98 Rajula Solanki Hirabhai Odhavjibhai BJP 75447 18710 99 Mahuva Makwana Bhavanaben Raghvbhai BJP 57498 28352 100 Talaja Shyal Bhartiben Dhirubhai BJP 66357 32844 101 Gariadhar Keshubhai Hirjibhai Nakran BJP 53377 16028 102 Palitana Rathod Pravinbhai Jinabhai INC 69396 14325 103 Bhavnagar Rural Parshottam Solanki BJP 83980 18554 104 Bhavnagar East Vibhavari Dave BJP 85375 39508 105 Bhavnagar West Jitu Vaghani BJP 92584 53893 106 Gadhada Atmaram Makanbhai Parmar BJP 66415 10342 107 Botad Maniya Thakarshibhai Devjibhai BJP 86184 10005 108 Khambhat Patel Sanjaykumar Ramanbhai BJP 74761 15386 109 Borsad Parmar Rajendrasinh Dhirsinh INC 83621 21034 110 Anklav Amit Chavda INC 81575 30319 111 Umreth Jayantbhai Ramanbhai Patel NCP 67363 1394 112 Anand Dilipbhai Manibhai Patel BJP 82956 987 113 Petlad Niranjan Patel INC 77312 12192 114 Sojitra Parmar Punambhai Madhabhai INC 65210 162 115 Matar Chauhan Devusinh Jesingbhai BJP 71021 6487 116 Nadiad Desai Pankaj Vinubhai BJP 75335 6587 117 Mahemdabad Gautambhai Ravjibhai Chauhan INC 68767 4181 118 Mahudha Thakor Natvarsinh Fulsinh INC 58373 13230 119 Thasra Parmar Ramsinh Prabhatsinh INC 78226 5500 120 Kapadvanj Shankersinh Vaghela INC 88641 6597 121 Balasinor Chauhan Mansinh Kohyabhai INC 87088 17171 122 Lunawada Malivad Kalubhai Hirabhai BJP 72814 3701 123 Santrampur Damor Gendalbhai Motibhai INC 68026 25654 124 Shehra Ahir Jethabhai Ghelabhai BJP 76468 28725 125 Morva Hadaf Khant Savitaben Vechatbhai INC 56886 11289 126 Godhra C. K. Raul INC 73367 2868 127 Kalol RATHOD ARVINDSINH DAMSINH BJP 69275 30056 128 Halol Parmar Jaydrathsinh Chandrasinh BJP 93854 33206 129 Fatepura Katara Rameshbhai Bhurabhai BJP 57828 6264 130 Jhalod Garasiya Miteshbhai Kalabhai INC 78077 40073 131 Limkheda Bhabhor Jashvantsinh Sumanbhai BJP 67219 15331 132 Dahod Panada Vajesingbhai Parsingbhai INC 73956 39548 133 Garbada Bariya Chandrikaben Chhaganbhai INC 69295 35774 134 Devgadh Baria Bachu Khabad BJP 113582 83753 135 Savli Inamdar Ketanbhai Mahendrabhai Independent 62849 20319 136 Vaghodia Shrivastav Madhubhai Babubhai BJP 65851 5788 137 Chhota Udaipur Rathwa Mohansinh Chhotubhai INC 65043 2305 138 Jetpur Radadiya Jayeshbhai Vitthalbhai INC 61966 4273 139 Sankheda Bhil Dhirubhai Chunilal BJP 80579 1452 140 Dabhoi Balkrishna Patel BJP 70833 5122 141 Vadodara City Vakil Manisha Rajivbhai BJP 103700 51889 142 Sayajigunj Sukhadiya Jitendra Ratilal BJP 107358 58237 143 Akota Saurabh Patel BJP 95554 49867 144 Raopura Rajendra Trivedi BJP 99263 41535 145 Manjalpur Yogesh Patel BJP 92642 51785 146 Padra Patel Dineshbhai Balubhai BJP 75227 4308 147 Karjan Satish Patel BJP 68225 3489 148 Nandod Tadvi Shabdasharan Bhailalbhai BJP 79580 15727 149 Dediapada Motilal Vasava BJP 56471 2555 150 Jambusar Chhatrasinhji Pujabhai Mori BJP 74864 18730 151 Vagra Arunsinh Ajitsinh Rana BJP 68512 14318 152 Zaghadia Vasava Chhotubhai Amarsinh JD(U) 66622 13304 153 Bharuch Dushyantbhai Rajnikant Patel BJP 92219 37190 154 Ankleshwar Ishwarsinh Thakorbhai Patel BJP 82645 31443 155 Olpad Patel Mukeshbhai Zinabhai BJP 106805 37058 156 Mangrol Ganpatsinh Vestabhai Vasava BJP 79255 31106 157 Mandvi Vasava Parbhubhai Nagarbha INC 83298 24394 158 Kamrej Pansheriya Prafulbhai Chhaganbhai BJP 126032 61371 159 Surat East Gilitwala Ranjitbhai Mangubhai BJP 72649 15789 160 Surat North Choksi Ajaykumar Jashvantlal BJP 59690 22034 161 Varachha Road Kanani Kishorbhai Shivabhai BJP 68529 20359 162 Karanj Kachhadiya Janakbhai Manjibhai BJP 65696 49439 163 Limbayat Patil Sangitaben Rajendrabhai BJP 79744 30321 164 Udhna Narottambhai Patel BJP 74946 32754 165 Majura Sanghvi Harsh Rameshkumar BJP 103577 71556 166 Katargam Vanani Nanubhai Bhagavanbhai BJP 88604 43272 167 Surat West Kishorbhai Ratilalvankawala BJP 99099 69731 168 Choryasi Patel Rajendrabhai Parabhubhai BJP 119917 67638 169 Bardoli Parmar Ishwarbhai Alias Anilbhai Ramanbhai BJP 81049 22272 170 Mahuva Dhodiya Mohanbhai Dhanjibhai BJP 74161 11687 171 Vyara Punabhai Dhedabhai Gamit INC 73138 13556 172 Nizar Gamit Kantilalbhai Reshmabhai BJP 90191 9924 173 Dang Gavit Mangalbhai Gangajibhai INC 45637 2422 174 Jalalpore R C Patel BJP 76797 17867 175 Navsari Desai Piyushbhai Dinkarbhai BJP 81601 15981 176 Gandevi Mangubhai Chhaganbhai BJP 104417 26177 177 Vansda Chaudhari Chhanabhai Kolubhai INC 105829 25616 178 Dharampur Patel Ishwarbhai Dhedabhai INC 82319 15298 179 Valsad Bharatbhai Kikubhai Patel BJP 93658 35999 180 Pardi Kanubhai Mohanlal Desai BJP 84563 37311 181 Kaprada Chaudhari Jitubhai Harajibhai INC 85780 18685 182 Umbergaon Ramanlal Nanubhai Patkar BJP 69450 28299

Gujarat election Opinion polls 2017 results

India TV-VMR Survey

Seat Share: BJP: 106-116; Congress: 63-73; Others 2-4

Region wise break up:-

Seats from North Gujarat

BJP: 30-34 seats

Congress: 18-22 seats

Others: 0-2 seats

Seats from South Gujarat

BJP: 23-27 seats

Congress: 6-10 seats

Others: 1-3 seats

Seats from Saurashtra-Kutch region

BJP: 27-31 seats

Congress: 23-27 seats

Others: 0 seats

Seat from Central Gujarat region

BJP: 23-27

Congress: 13-17 seats

Others: 0 seats

ABP-CSDS opinion poll (First week of December)

– Seat Share: BJP: 91-99 seats; Congress: 78-86 seats.

– Vote Sare: BJP and the Congress will secure equal – 43 per cent – vote share in the upcoming elections.

Region-wise break down

Central Gujarat (Seats 40): Congress 40 per cent vote share, BJP 41 per cent. BJP loses its vote share by 13 per cent, Congress gains by 2 per cent.

South Gujarat (Seats 35): Congress 42 per cent vote share, BJP 40 per cent. BJP loses its vote share by 9 per cent, Congress gains by 11 per cent.

North Gujarat (Seats 53): Congress 49 per cent vote share, BJP 45 per cent.

Saurashtra-Kutch (Total Seats 54): Congress 39 per cent, BJP 45 per cent.

Sahara Samay-CNX

– Seat Share: BJP: 128 ; Congress: Congress 52

Region-wise break down

Central Gujarat (Seats 40): Congress 29 seats, BJP 20 seats.

South Gujarat (Seats 35): Congress 07 seats, BJP 28 per cent

North Gujarat (Seats 53): Congress 15 seats, BJP 37 per cent

Saurashtra-Kutch (Total Seats 54): Congress 20 seats per cent, BJP 20 seats

NDTV poll of polls

– Seat Share: BJP: 105-106; Congress 73-74 seats.

Note: NDTV has made an aggregation of the three surveys from Times Now, India TV and ABP News

Gujarat election Exit poll results 2017:

This section will be updated after 5 PM on December 14.